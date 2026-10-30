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Cuatro muertos y una niña pequeña en estado crítico en un cayuco llegado a El Hierro

Un hombre y un bebé llegaron muertos y los ocupantes aseguran que otras dos personas fallecieron durante la travesía y fueron arrojados al mar

Niños llegados a El Hierro en cayuco

Niños llegados a El Hierro en cayuco EFE

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Gracia López
Gracia López
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Un total de cuatro personas han muerto en una nueva travesía dramática en la mortífera ruta migratoria del Atlántico hacia Canarias.

Dos personas han llegado sin vida, un adulto y un bebé a las que hay que sumar otros dos fallecidos, dos personas que murieron durante la travesía y que fueron arrojados al mar, según cuentan los ocupantes del cayuco que partió de Gambia hace ocho días.

Además hay una niña de corta edad, que se encuentra en estado crítico y que fue trasladada por el helicóptero del Helimer al Hospital Universitario de La Candelaria en Tenerife.

El aviso se recibió en torno a las once de la noche y los servicios de emergencia ya preveían que sería un rescate complicado porque se habían realizado dos llamadas de socorro desde el cayuco. Inmediatamente se activaron todos los efectivos, la embarcación de Salvamento Marítimo localizó el cayuco en torno a la una de la madrugada a unas 36 millas al sur de la isla de El Hierro.

Allí se encontraron con una situación dramática, entre los 113 ocupantes había un hombre y un bebé fallecidos y una niña de muy corta edad en está crítico. Se movilizó el helicóptero del Helimer que trasladó a la pequeña hasta un centro hospitalario en la isla de Teneife donde disponen de más medios que en el pequeño hospital de El Hierro.

El resto de los ocupantes fue trasladado hasta el muelle de La Restinga, donde llegaron acompañados por la embarcación de Salvamento Marítimo en torno a las cuatro de la madrugada

En ese dispositivo de atención sanitaria inmediata fueron evaluados por los efectivos de Cruz Roja, entre los supervivientes hay ocho mujeres y ocho menores de edad.

El repunte migratorio de las últimas semanas suma ya 4.380 personas llegadas a Canarias a bordo de embarcaciones precarias solo en el mes de octubre con el trágico balance de siete fallecidos entre los que han alcanzado tierra y confirman la peligrosidad de esta ruta.

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