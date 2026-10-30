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ACCIDENTE EN URDA

El enfado del marido de una víctima del accidente de Urda: "Estos son los muertos de la peor época del capitalismo con prisas"

Javier Barrio ha perdido la esperanza y da por fallecida a su mujer. Con indignación, comparece ante los medios para reclamar una reflexión colectiva sobre la tragedia y pedir un cambio en la sociedad.

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El marido de una víctima del accidente de Urda: "Era el último viaje de mi mujer antes de jubilarse"

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Anna Martín
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Javier Barrio hablaba ante los medios desde Urda (Toledo) tras dar por hecho que había perdido a su mujer en el accidente ferroviario, aunque todavía no había recibido una confirmación oficial de su fallecimiento. "Ayer perdí la esperanza", confesaba ante los micrófonos.

El marido de Carmen, una de las posibles víctimas mortales del siniestro, se refería al resto de familiares que pasaban las horas en Urda a la espera de nuevas noticias: "Estamos prácticamente al 100 % seguros de que todos los que estábamos ahí éramos familiares de fallecidos".

"Estos muertos son de todos, tenemos que cambiar este mundo"

Barrio quería aprovechar su intervención para lanzar un mensaje a la sociedad y pedir una reflexión colectiva sobre lo ocurrido. "Estos muertos son de todos, del tipo de sociedad en el que estamos viviendo. Estamos viviendo la peor época del capitalismo con prisas", afirmaba.

En su llamamiento, insistía en la necesidad de tomar conciencia sobre los fallecidos y advertía de que, en su opinión, "seguirá habiéndolos". Por ello, pedía a la ciudadanía una reflexión y apelaba a la revelación colectiva: "Tenemos que cambiar este mundo entre todos".

Pese a la entereza que mostraba al reclamar una respuesta social, Javier reconocía que llevaba dos días llorando. También explicaba, con dolor, que el viaje en el que se produjo el accidente iba a ser el último de su mujer antes de jubilarse.

Sobre la información que habían recibido los familiares, señalaba que la principal esperanza era que en los próximos días les fueran entregando los certificados de fallecimiento. Según relataba, el día anterior les habían comunicado que existía una posibilidad remota de que alguna de las personas desaparecidas no estuviera entre las víctimas mortales, aunque este viernes las probabilidades eran ya muy bajas.

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