Avance semanal de Sueños de libertad: Begoña, decidida a alejar a Beatriz de sus vidas para siempre

La próxima semana en Sueños de libertad veremos como todo se va a revolucionar...

El tema de la custodia de Julia seguirá incomodando a Gabriel y a los De la Reina. La niña volverá a su casa ante la amenaza de Gabriel de denunciar a sus abuelos, y le hará jurar que les dejará tranquilos.

La niña volverá con esta premisa y Gabriel habrá ganado otra batalla a Damián.

Beatriz y Gabriel en el capítulo 682 de Sueños de libertad | Antena 3

Pero no todo serán alegrías para Gabriel. El director de la fábrica recibirá una inesperada visita de Félix Cifuentes, el abogado de Brossard en España.

Esta llegada será una desagradable sorpresa para Gabriel, ya que llegará con un chantaje pensado: quiere dinero a cambio de su silencio. O si no, le contará a Hugo Brossard su implicación en la explosión de la de la caldera de la fábrica.

¿Qué va a hacer Gabriel? ¿Cómo va a salir de esta?

La búsqueda de Javier que realizará Begoña

Por su parte, Begoña no puede más con la presencia de Beatriz en su casa, desde que se rompió su confianza, ya no se fía de ella y no quiere que esté cerca de ella y sus hijos. Así que animará a la niñera a buscar a su novio Javier, para que se haga cargo de ella y del bebé que espera: pero Beatriz se negará.

Lo que Begoña no imagina es que Javier, está muerto y fue Beatriz quien lo mató. Pero, ¿conseguirá descubrirlo?

Tanto Gabriel como Beatriz se pondrán muy nerviosos al enterarse que Begoña está intentando sin éxito dar con Javier, ¿qué va a pasar ahora?

Beatriz, Juanito y Begoña en el capítulo 682 de Sueños de libertad | Manu Fiestas

Por su parte, Marta seguirá digiriendo que Fina está planteándose marcharse a Argentina, y Andrés le recomendará que la deje ir. ¿Será capaz de animarla a marcharse?

No te pierdas todo lo que va a pasar la próxima semana en Sueños de libertad, de lunes a viernes a las 15:45h en Antena 3.