VÍDEO | El desgarrador momento en el que un avión se estrella en plena calle dejando al menos 9 muertos: "Dios mío vamos a morir"

Al menos nueve personas han muerto al estrellarse un avión privado en Palm Beach, al sur de Florida (EEUU). El momento ha quedado grabado por las cámaras de la zona y de los coches que circulaban por esas calles y carreteras. Cae como un auténtico misil y explota tras impactar contra el suelo provocando una bola de fuego.

También ha trascendido la llamada de la piloto a la torre de control segundos antes del accidente: "¡Dios mío vamos a morir!". La aeronave, un Learjet 60, se estrelló alrededor de las 12:50 hora local en una zona residencial. Había despegado del Aeropuerto Internacional Austin-Bergstrom, en Austin (Texas), con dirección al Aeropuerto de North Eleuthera, en las Bahamas.

Investigación abierta

El secretario estadounidense de Transporte, Sean Duffy, confirmó que las nueve personas a bordo murieron. La FAA y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte se encargarán de la investigación del incidente, de acuerdo con el comunicado. La plataforma Flightradar señaló, por su parte, que los últimos datos del avión muestran que "volaba a una altitud de 8.750 pies (a unos 2.670 metros) y que su velocidad vertical máxima fue de más de 32.000 pies por minuto (unos 585 kilómetros por hora).