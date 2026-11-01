El accidente de trenes de Urda (Toledo), contado a través de los testimonios de Y ahora Sonsoles

El 28 de octubre sobre las 8:30 de la mañana, dos trenes de alta velocidad chocaban a la altura de Urda (Toledo). La tragedia se producía después de que un AVE recibiera la orden errónea de continuar la marcha y terminara chocando por detrás contra un tren Iryo que estaba detenido en la vía.

Las primeras hipótesis del accidente apuntan a que se produjo por un error humano, precedido por varios fallos técnicos en el sistema de seguridad. Una cadena de errores tras la que fallecieron 69 personas y alrededor de 200 resultaron heridas y que hemos podido conocer de cerca gracias a varios testimonios.

El milagro de Miguel

Miguel es un joven que viajaba en uno de los trenes. Hoy, no solo puede contar que ha sobrevivido a la tragedia, sino que además lo ha hecho sin ningún rasguño.

"Creo que hay un ángel que me protege porque esto no es normal", afirma, emocionado, "aquello era una carnicería". Un recuerdo que estremece en Y ahora Sonsoles.

La búsqueda del hermano de Ana

José Ángel viajaba en uno de los trenes accidentados y su familia no sabe nada de él. El perro con el que viajaba apareció a las pocas horas, pero él continúa desaparecido.

En Y ahora Sonsoles pudimos hablar con Ana, su hermana, que estaba desesperada por encontrarle. Como ella, decenas de familias han pasado horas de angustia intentando dar con sus seres queridos.

Antonio, el primero en socorrer

Antonio es un hombre que vive cerca del lugar del accidente y que fue uno de los primeros en llegar. Según nos cuenta, al principio pensó que no había ocurrido nada grave, pero pronto se dio cuenta de la dimensión de la tragedia.

Cuando llegó, tan solo había un médico y Policía Local. "Había un vagón dentro de otro, como embutido", afirma, "empezaron a sacar cuerpos, fue muy complicado".

El amigo del maquinista del AVE

Uno de los fallecidos es Antonio, el maquinista del AVE que impactó contra el Iryo por detrás. Todos le describían como una gran persona y un gran profesional, que alzó la voz por el deterioro del sistema ferroviario español.

Según las primeras informaciones, tras un fallo en el sistema de seguridad, Antonio recibió una orden errónea de continuar la marcha, pese a que el Iryo estaba detenido. "Esto ha sido una desgracia", afirma Sergio, amigo del maquinista.

El alcalde de Urda

Manuel Galán, el alcalde de Urda, afirma que han sido horas muy duras y que el pueblo entero está muy afectado. "A cada hora iban apareciendo más fallecidos", afirma Galán.

El pueblo ha puesto a disposición de las autoridades los pabellones, tanto para acoger a los viajeros como para proporcionar ayuda psicológica. "Vamos a estar ayudando hasta que podamos", asegura.

Es la segunda tragedia ferroviaria de este año y, entre Adamuz y Urda, las vías de tren ya se han cobrado más de 100 fallecidos. Unos accidentes que inevitablemente nos hacen preguntarnos: ¿qué está fallando en el sistema ferroviario español?