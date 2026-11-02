Diego Marqueta, perito judicial, sobre el accidente de trenes: "Las cajas negras nos darán una idea precisa de lo que se comunicó"

Diego Marqueta, perito judicial, ha analizado las causas del accidente y ha hablado del trabajo sin descanso desde que la propia jueza se persona en el lugar de los hechos, ya que, este sábado a la noche del domingo, las labores de trabajo se frenaron, cosa que no le ha gustado nada a la jueza.

"La importancia es vital, trabajar sin descanso pero no sin método, esa es la idea". Marqueta cuenta que lo primero que hay que hacer es documentar el escenario sin entrar en términos técnicos para posteriormente tener bien documentado la zona y poder identificar que pudo suceder.

"Luego, para la propia seguridad del entorno, hay que asegurarlo y preparar el izado de los trenes", explica Marqueta y asegura que la última parte es la de "identificar los restos biológicos restantes y obtener las cajas negras".

"Las cajas negras son 99,99% indestructibles"

Explica el perito judicial que las cajas negras desarrollan un papel fundamental: "Ahí está grabado todo, es como una radiografía de todo lo que ha pasado y la propia característica de esa caja las hace indestructibles, en cuanto se tenga acceso a ello serán objeto de análisis pericial. Tienen unas características por la posición en la que están, que se puede decir que a un 99,99% están intactas".

"Sin valorar lo técnico, lo importante es trabajar con método pero sin pausa, cualquier variación puede inducir en variaciones que den a una confusión", detalla Diego Marqueta.

¿Qué sucedió?

El perito judicial cuenta que todo va apuntando a que la información que se disponía desde el centro de control, no permitió tomar las mejores decisiones. Avisa que lo mejor que pueden hacer ahora es ser cautos, con tiempos y ritmos acordes a la investigación.

Por último, el perito judicial hace un llamamiento a la calma: "Las decisiones humanas son siempre informadas. Al fin y al cabo en todo el sistema hay una recepción de señales y en el caso de una emergencia hay protocolos para ello, los sistemas están diseñados para este tipo de escenarios y lo que encontremos en esas cajas negras nos dará una idea precisa de que es lo que se comunicaba".

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