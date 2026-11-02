Antena 3 Noticias
Última hora
sociedad
Sucesos

ACCIDENTE FERROVIARIO

Diego Marqueta, perito judicial, sobre el accidente de trenes: "Las cajas negras nos darán una idea precisa de lo que se comunicó"

El perito judicial analiza las causas del accidente y señala directamente a las cajas negras de ambos trenes, "son al 99,99% indestructibles".

Diego Marqueta, perito judicial hablando del accidente

Diego Marqueta, perito judicial, sobre el accidente de trenes: "Las cajas negras nos darán una idea precisa de lo que se comunicó" | Antena 3 Noticias

Publicidad

Manuel Pinardo
Publicado:

Diego Marqueta, perito judicial, ha analizado las causas del accidente y ha hablado del trabajo sin descanso desde que la propia jueza se persona en el lugar de los hechos, ya que, este sábado a la noche del domingo, las labores de trabajo se frenaron, cosa que no le ha gustado nada a la jueza.

"La importancia es vital, trabajar sin descanso pero no sin método, esa es la idea". Marqueta cuenta que lo primero que hay que hacer es documentar el escenario sin entrar en términos técnicos para posteriormente tener bien documentado la zona y poder identificar que pudo suceder.

"Luego, para la propia seguridad del entorno, hay que asegurarlo y preparar el izado de los trenes", explica Marqueta y asegura que la última parte es la de "identificar los restos biológicos restantes y obtener las cajas negras".

"Las cajas negras son 99,99% indestructibles"

Explica el perito judicial que las cajas negras desarrollan un papel fundamental: "Ahí está grabado todo, es como una radiografía de todo lo que ha pasado y la propia característica de esa caja las hace indestructibles, en cuanto se tenga acceso a ello serán objeto de análisis pericial. Tienen unas características por la posición en la que están, que se puede decir que a un 99,99% están intactas".

"Sin valorar lo técnico, lo importante es trabajar con método pero sin pausa, cualquier variación puede inducir en variaciones que den a una confusión", detalla Diego Marqueta.

¿Qué sucedió?

El perito judicial cuenta que todo va apuntando a que la información que se disponía desde el centro de control, no permitió tomar las mejores decisiones. Avisa que lo mejor que pueden hacer ahora es ser cautos, con tiempos y ritmos acordes a la investigación.

Por último, el perito judicial hace un llamamiento a la calma: "Las decisiones humanas son siempre informadas. Al fin y al cabo en todo el sistema hay una recepción de señales y en el caso de una emergencia hay protocolos para ello, los sistemas están diseñados para este tipo de escenarios y lo que encontremos en esas cajas negras nos dará una idea precisa de que es lo que se comunicaba".

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

Una vecina de la zona cero del accidente de Urda asegura que los trenes por ese tramo "pasaban cojos"

Una vecina de la zona cero del accidente de Urda asegura que los trenes por ese tramo "pasaban cojos"

Publicidad

Sociedad

La Palma en alerta por lluvias

La Palma sufre un apagón general que deja sin suministro eléctrico a toda la isla

Mario Samper

Mario Samper, presidente de la Asociación de Víctimas de Adamuz: "Debe pararse la Red Nacional de Ferrocarriles"

Diego Marqueta, perito judicial hablando del accidente

Diego Marqueta, perito judicial, sobre el accidente de trenes: "Las cajas negras nos darán una idea precisa de lo que se comunicó"

Víctimas de Angrois
Otras tragedias ferroviarias

Las víctimas de Angrois, 13 años después: "Seguimos luchando"

Noticias de hoy
NOTICIAS HOY

Noticias de hoy, lunes 2 de noviembre de 2026

Pedro Sánchez
ACCIDENTE TOLEDO

Última hora del accidente de trenes en Toledo, en directo: Sánchez interviene en el Foro World in Progress Barcelona 2026 tras el siniestro en Urda

De los hospitalizados, hay 9 pacientes que permanecen en la UCI. Sigue aquí la última hora en directo del trágico accidente mortal de Toledo.

Efemérides de hoy 2 de noviembre de 2026: ¿Qué pasó el 2 de noviembre?
Efemérides

Efemérides de hoy 2 de noviembre de 2026: ¿Qué pasó el 2 de noviembre?

Consulta las efemérides de hoy 2 de noviembre de 2026 y descubre, quién nació, quién murió y qué pasó a lo largo de la historia un día como hoy.

Accidente de Urda, Toledo

Renfe estudia limitar a 40 km/h la marcha tras un fallo del LZB como el que precedió al choque de Urda

Imagen de archivo de una piscina

Dos muertos y dos heridos tras electrocutarse en la piscina de un hotel de lujo

Donantes de esperma, óvulos y embriones perderán el anonimato desde que nazca el bebé en Reino Unido

El boom de la congelación de óvulos para retrasar la maternidad

Publicidad