Josian, víctima de la estafa de la caldera: "Me dijo que mi caldera tenía un fallo que, si no arreglaba, me cortaban el gas"

Las estafas se aprovechan de la urgencia y la vulnerabilidad, algo que es el calvo de cultivo perfecto para que las víctimas no reparen en los engaños. La última tendencia en estafas: falsos técnicos de calderas que aprovechan para sacar dinero de fallos que en realidad no existen.

Josian ha sido víctima de esta estafa. Todo comenzó cuando el mismo técnico que le había realizado hacía meses la revisión anual de la caldera de su empresa de confianza le llamó comunicando un supuesto fallo urgente.

El supuesto técnico acudió a su casa en actitud amable, se ganó su confianza y aseguró que, si no se cambiaba urgentemente, le podrían cortar el gas. "Fue un engaño de libro, cambió una pieza sin comprobar la caldera", señala Josian.

Tras la supuesta reparación, el técnico pidió 220 euros por bizum o en efectivo: "Me dijo que no tenía para pagar con tarjeta". Su insistencia hizo que Josian accediera sin comprobar nada, pagando una reparación que nunca fue necesaria.

A los días, cuando comenzó a sospechar, llamó a su empresa de gas, que le confirmó que había sido estafado porque su caldera estaba en perfecto estado. El técnico trabajó con ellos solo un mes y fue despedido. Tiempo suficiente para recopilar los datos de los clientes para, más tarde, estafarles.