La pesadilla de tener altas capacidades en España: "Los propios profesores le hacían bullying diciendo: "¿Ves como no eres tan lista?""

Con 17 años Claudia nunca se había planteado que podía tener altas capacidades aunque desde pequeña sentía que no encajaba con sus compañeros de clase. "Había algo que no cuadraba, he sufrido mucho por no saber por qué no estaba encajando", reconoce.

Ahora le ha puesto nombre a lo que le condicionó tantos años académicos. Recuerda cómo eran las burlas y el acoso diario al que tenía que hacer frente. "Me decían: "Vete a la NASA, vete con gente más mayor, déjanos en paz", recuerda.

Se acaba de cambiar de instituto y afirma que está mejor, no le da miedo ni vergüenza decir en voz alta que tiene altas capacidades. Hubo en un momento de su vida en el que sí ocultaba esa faceta por los prejuicios que pudiera tener la gente. Necesita adaptarse al grupo y parecer una más.Eso ha cambiado y lo que busca es potenciar esa capacidad y sacar lo mejor de ello.

"He pasado 6 años con problemas porque la gente no acepta a los diferentes"

A sus 9 años Roberto asegura que ha pasado los últimos 6 con problemas y sufriendo "porque la gente no acepta a los diferentes". Para adaptarse y no ser el rarito de la clase empezó a hacer travesuras y a portarse mal. Pese a las dificultades que ha encontrado en el camino no cambiaría su condición de tener altas capacidades. "Me gusta como soy y no quiero cambiar", afirma.

Su madre, Laura, señala que el término altas capacidades debería modificarse por el de alta intensidad porque lo que ve en su hijo es sobre todo, a un niño muy intenso. Desde el principio vio que su hijo era especial. Recuerda que cuando estaba en el primer curso del colegio con 4 años había que hacer un dibujo del invierno y él quería hacer un copo de nieve geométrico. No poder hacerlo le generaba frustración. Este es solo un ejemplo de lo que vivía Roberto cuando su cabeza iba por delante de lo que sus capacidades motoras podían hacer.

Los padres de estos niños coinciden en que transitar por las altas capacidades es pasar por "un camino duro porque te enfrentas al sistema que está pensado para estandarizar y cuando no encajas en ese molde hay problemas".

"Mi hija vivió un proceso de bullying fuerte por tener altas capacidades"

Otra madre cuenta que en el colegio pidió que su hija pudiera ir a dos asignaturas del curso siguiente, encontró muchos problemas pero con la ley en la mano finalmente lo consiguió. Al año siguiente su hija subía un curso entero. Cuenta que la niña vivió un proceso de bullying fuerte con los compañeros de la clase nueva de la que salía y los propios profesores que le preguntaban y le decían: "Pues no eres tan lista".

Estos perfiles suelen caer en trastornos de la alimentación y en las autolesiones llevados por la incomprensión. En los centros educativos se dedican a asistir a los más rezagados y estos niños quedan fuera del sistema.

"Como país no cuidamos el talento, ni lo sabemos identificar ni acompañar"

Jana Martínez es madre de 4 niños y presidenta de la asociación Indifferent Minds. Cree que el sistema educativo no sabe atender a la diversidad y dejan a estos niños con necesidades sin cubrir. Ve fundamental que en estos casos haya además un buen diagnóstico de los pediatras para ser derivados correctamente.

"Como país no cuidamos el talento ni lo sabemos identificar ni acompañar", lamenta.

En materia legislativa, la ley orgánica de educación del año 2006 establece derechos para personas con necesidades específicas de apoyo educativo, entre ellas la alta capacidad. Sin embargo, este tipo de necesidad no ha sido atendida como corresponde con el paso de los años. "Nuestro sistema de educación está estandarizado de igual modo para todos y los niños tienen que mostrar las mismas cualidades en distintas áreas", señala.

