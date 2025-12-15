¿Pilladas? Pelayo sorprende a Marta y a Cloe, a punto de volver a besarse

Cloe y Marta continúan trabajando juntas y cada vez es más evidente la química que existe entre ambas.

Aunque Cloe se disculpó con Marta después de su beso con ella, la francesa no puede evitar la gran atracción que siente por la De la Reina.

Mientras trabajan en la nueva campaña, ambas reconocen lo bien que trabajan juntas.

Cloe, entonces, le confiesa a su compañera de trabajo que dentro de poco habrá cumplido sus funciones y deberá marcharse a París.

Cloe le dice que, si eso pasa, la echará mucho de menos y se acerca a ella para…¡volver a besarla!

En ese momento, Pelayo interrumpe el momento. Rápidamente, un tanto incómodo, se da cuenta de lo que está pasando entre su mujer y la francesa… ¿Qué pasará ahora?