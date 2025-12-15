¡tú decides!
Los momentos destacados de la última semifinal de La Voz: ¡vota en el ranking por tu favorito!
La última semifinal de La Voz ha arrasado gracias al gran nivel de las propuestas con las que los ocho talents han defendido su candidatura hacia la final. Si a esto sumamos las actuaciones sorpresa de nuestros invitados, solo nos queda decir que la música está más viva que nunca. ¿Cuál ha sido tu momento favorito?
A las puertas de la Gran Final y con el corazón todavía en un puño, la última semifinal de La Voz escala en el top de nuestras galas favoritas de la edición. Antonio Orozco volviendo a pisar un escenario que ya es suyo junto a ocho talents brillantes, el regreso de Chiara Oliver, Joaquina y Carla Morrison, o la sorpresa de Vanesa Martín y Pablo Alborán...
¿Cuáles son para ti los mejores momentos del penúltimo programa? ¡Vota en el ranking!
Los mejores momentos de la última semifinal de La Voz
- 1
Chiara Oliver canta Puzzle junto a Aroa y Antía en la penúltima gala de La Voz
La asesora de Pablo López regresa al escenario de uno de los programas que le vio crecer como artista.
- 2
Antonio Orozco regresa a La Voz para cantar junto a los ocho semifinalistas
El actualmente coach de La Voz Kids ha protagonizado un momento muy especial al cantar ‘Despierta’ junto a los ocho talents.
- 3
El emocionante arranque de los coaches cantando juntos en la última semifinal de La Voz
Malú, Mika y Sebastián Yatra han unido sus voces en una inesperada propuesta cantando 'Me fui' y 'En guerra'.
- 4
La sorpresa de Pablo Alborán incorporándose a Carla Morrison, Javier y Pedro en la última semifinal de La Voz
El artista malagueño irrumpió en el escenario para cantar ‘Si te quedas’ junto a los semifinalistas de Mika y Carla Morrison.
- 5
La mágica actuación de Joaquina con las semifinalistas de Malú
Audrey, Victoria y Joaquina se subieron al escenario para cantar ‘No llames lo mío nuestro’.
- 6
Vanesa Martín se une a Oihan y Kimy en La Voz para interpretar ‘Maldita mudanza’
La artista ha llenado de magia el plató al unir su voz con los dos semifinalistas de Sebastián Yatra.
