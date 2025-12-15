Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

¡tú decides!

Los momentos destacados de la última semifinal de La Voz: ¡vota en el ranking por tu favorito!

La última semifinal de La Voz ha arrasado gracias al gran nivel de las propuestas con las que los ocho talents han defendido su candidatura hacia la final. Si a esto sumamos las actuaciones sorpresa de nuestros invitados, solo nos queda decir que la música está más viva que nunca. ¿Cuál ha sido tu momento favorito?

Los momentos destacados de la última semifinal de La Voz: ¡vota en el ranking por tu favorito!

Publicidad

Paula Santiago
Publicado:

A las puertas de la Gran Final y con el corazón todavía en un puño, la última semifinal de La Voz escala en el top de nuestras galas favoritas de la edición. Antonio Orozco volviendo a pisar un escenario que ya es suyo junto a ocho talents brillantes, el regreso de Chiara Oliver, Joaquina y Carla Morrison, o la sorpresa de Vanesa Martín y Pablo Alborán...

¿Cuáles son para ti los mejores momentos del penúltimo programa? ¡Vota en el ranking!

Los mejores momentos de la última semifinal de La Voz

  1. 1

    Chiara Oliver canta Puzzle junto a Aroa y Antía en la penúltima gala de La Voz

    La asesora de Pablo López regresa al escenario de uno de los programas que le vio crecer como artista.

  2. 2

    Antonio Orozco regresa a La Voz para cantar junto a los ocho semifinalistas

    El actualmente coach de La Voz Kids ha protagonizado un momento muy especial al cantar ‘Despierta’ junto a los ocho talents.

  3. 3

    El emocionante arranque de los coaches cantando juntos en la última semifinal de La Voz

    Malú, Mika y Sebastián Yatra han unido sus voces en una inesperada propuesta cantando 'Me fui' y 'En guerra'.

  4. 4

    La sorpresa de Pablo Alborán incorporándose a Carla Morrison, Javier y Pedro en la última semifinal de La Voz

    El artista malagueño irrumpió en el escenario para cantar ‘Si te quedas’ junto a los semifinalistas de Mika y Carla Morrison.

  5. 5

    La mágica actuación de Joaquina con las semifinalistas de Malú

    Audrey, Victoria y Joaquina se subieron al escenario para cantar ‘No llames lo mío nuestro’.

  6. 6

    Vanesa Martín se une a Oihan y Kimy en La Voz para interpretar ‘Maldita mudanza’

    La artista ha llenado de magia el plató al unir su voz con los dos semifinalistas de Sebastián Yatra.

Antena 3» Programas» La Voz

Publicidad

Programas

Guiso de lentejas con pastel de patata

Lentejas con pastel de patata, de Joseba Arguiñano: un guiso reconfortante, completo y cargado de beneficios saludables

Guardia Civil corrupto

Corrupción en la lucha contra el narco: un guardia civil, comprado por uno de los clanes que opera en Cádiz

Pincho de cojonudo y cojonuda, de Karlos Arguiñano: "A veces, menos es más"

Pincho de cojonudo y cojonuda, de Karlos Arguiñano: "A veces, menos es más"

Los momentos destacados de la última semifinal de La Voz: ¡vota en el ranking por tu favorito!
¡tú decides!

Los momentos destacados de la última semifinal de La Voz: ¡vota en el ranking por tu favorito!

Los tertulianos de "Espejo Público" responden a las críticas de Pedro Sánchez
Sánchez tertulianos

"O dices lo que quieren oír o se cabrean", es la respuesta de los tertulianos a las críticas de Pedro Sánchez

El testimonio de dos españoles supervivientes al tiroteo de Australia
Testimonio tiroteo

El testimonio de dos españoles supervivientes al tiroteo en Australia: "Se escucharon durante diez minutos más de 50 disparos"

Leire tuvo que refugiarse en un hotel al escuchar los disparos de los tiradores, que pensaba que eran "petardos".

Yaiza, víctima de acoso PSOE
ACOSO SEXUAL

Yaiza denuncia acoso de un concejal socialista: "Tú eres la chivata y eso se paga con el empleo"

Hablamos con Yaiza Sotorrio, una mujer que denunció a un concejal del PSOE de Puerto del Rosario, en Fuerteventura, por acosarla sexualmente en 2019 y fue despedida.

Graciano Palomo

¿Por qué el PP no sube en las encuestas?, responde Graciano Palomo: "Por su extraordinaria incapacidad mediática"

NORMA DUVAL

La demanda que Norma Duval pretende interponer contra su exmarido Marc Ostacevic: "Le pedirá más de 250.000 euros"

La activista Afra Blanco y el adjunto al director ‘El Confidencial’ Juan Fernández-Miranda

El rifirrafe entre Afra Blanco y Juan Fernández-Miranda por los casos de acoso en el PSOE: "Es falso y no voy a participar"

Publicidad