Ilia Topuria denuncia extorsiones: "Su denuncia tiene nombre y apellidos, sabe quién es porque hay proximidad con esa persona"

Ilia Topuria, el actual Campeón Mundial de Peso Ligero de UFC, ha emitido un comunicado en el que asegura estar siendo víctima de extorsión. Este denuncia que le están pidiendo dinero a cambio de no difundir acusaciones falsas de malos tratos contra él.

"Él ha presentado una denuncia con nombre y apellidos", asegura Carlos Quílez, "sabe quién es porque hay una proximidad con esa persona". Sin embargo, esta persona aún no ha desfilado por los juzgados.

El comunicado llega tan solo dos meses después de que se conociera su ruptura con la influencer Giorgina Uzcategui, con la que tiene una hija. Una relación que comenzó en 2021.

El boxeador rompe su silencio y asegura que "la verdad solo tiene un camino: los hechos". ¿Conseguirá salir pronto de esta situación? ¿Quién está detrás de esta extorsión?