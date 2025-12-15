Antena3
Ilia Topuria denuncia extorsiones: "Su denuncia tiene nombre y apellidos, sabe quién es porque hay proximidad con esa persona"

El boxeador denuncia que está siendo objeto de extorsión. Alguien amenaza con difundir acusaciones falsas de malos tratos a cambio de dinero.

Ilia Topuria, el actual Campeón Mundial de Peso Ligero de UFC, ha emitido un comunicado en el que asegura estar siendo víctima de extorsión. Este denuncia que le están pidiendo dinero a cambio de no difundir acusaciones falsas de malos tratos contra él.

"Él ha presentado una denuncia con nombre y apellidos", asegura Carlos Quílez, "sabe quién es porque hay una proximidad con esa persona". Sin embargo, esta persona aún no ha desfilado por los juzgados.

El comunicado llega tan solo dos meses después de que se conociera su ruptura con la influencer Giorgina Uzcategui, con la que tiene una hija. Una relación que comenzó en 2021.

El boxeador rompe su silencio y asegura que "la verdad solo tiene un camino: los hechos". ¿Conseguirá salir pronto de esta situación? ¿Quién está detrás de esta extorsión?

Denuncian que su tía murió en la residencia después de que la quemaran con agua hirviendo: "Nos dijeron que eran heridas leves"

Cuatro finalistas, un mismo sueño: tú decides, en directo el ganador de La Voz 2025

Sofía da a luz en su vestidor después de que la matrona la mandase a casa: "Me dijeron que no estaba dilatada"

Las claves del brutal asesinato de Rob Reiner y su mujer: "Deja un patrimonio cercano a los 200 millones de dólares"

Josian, víctima de la estafa de la caldera: "Me dijo que mi caldera tenía un fallo que, si no arreglaba, me cortaban el gas"

Un falso técnico le hizo creer a Josian que tenía un fallo en la caldera. Este le cobró más de 200 euros cuando, en realidad, la caldera estaba en perfecto estado.

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, Saray Muñoz, la hija de Tina de Las Grecas que continúa su legado musical

Las Grecas pusieron banda sonora a una época en la que en España se respiraba ansia de libertad. Hoy, recordamos sus grandes éxitos junto a Saray Muñoz, hija de Las Grecas.

Las reacciones a la técnica de seducción de uno de los futbolistas más famosos: "Yo le insulto directamente"

“¡Llevas todo el programa sin escucharme!”, el comentario de Jorge Fernández a Jacobo

Jorge Fernández desvela cómo era su habitación cuando era joven

