El presupuesto récord en redes sociales del Gobierno, ¿un despilfarro?: "La cifra de maquillaje se ha multiplicado"

La presencia de las instituciones en las redes sociales ha crecido de manera exponencial en los últimos años, y esa misma tendencia parece seguir la cantidad de dinero público destinada a tal materia. La última incorporación a TikTok, ha sido la de Moncloa. Pedro Sánchez suma hasta el momento algo más de 180.000 seguidores. El presidente del Gobierno hace de forma semanal, por ejemplo, una recomendación literaria y otra musical.

Varios ministros del Gobierno también reportan a través de las, ya no tan, nuevas tecnologías sobre sus agendas o las nuevas leyes aprobadas, a través de sus correspondientes canales. Todo esto tiene un coste y el Ejecutivo destina 80 millones de euros a Comunicación y Redes Sociales.

El doble de maquillaje

El periodista Miquel Valls desgranaba esos concretamente 78,7 millones de euros. De esa aparentemente cantidad inmensa de dinero público, 17,8 millones están destinados para 'gastos de personal', 48,1 millones a la contratación de 'servicios, cobertura informativa e internacional', y aún falta para llegar a esos caso ochenta.

"La cifra de maquillaje se ha duplicado en los últimos cuatro años, se ha multiplicado", explicaba Miquel.

Llama la atención el concepto contemplado como salario a percibir por una maquilladora: 41.810 € anuales brutos. A parte de ese nada despreciable dato, sorprende la comparación con el gasto de los Gobiernos anteriores, muy inferior. En anteriores legislaturas el gasto medio en esta partida se situaba en torno a los 18 millones de euros de media, más de cuatro veces por debajo del gasto actual.

Cabe destacar que esos cerca de 80 millones, son adicionales a los más de 161 millones de presupuesto para publicidad institucional. El experto Jordi Sarrión Carbonell, asesor y consultor político, analizaba el asunto.

