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Eva Cobo reaparece tras dos décadas alejada del cine, esta tarde en Y ahora Sonsoles

Eva Cobo reaparece ante las cámaras tras años alejada de la gran pantalla, su última aparición fue en 2005. Durante esos años también vivió momentos personales muy duros. Sin embargo, en 2026 ha anunciado su regreso al cine.

Eva Cobo

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Marta Ruiz Romero
Marta Ruiz Romero
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Eva Cobo fue una de las actrices más queridas y reconocidas de la década de los noventa. Su perfil juvenil y esa actitud cercana con el espectador hizo que se ganara el cariño de muchos. Pese a que, ha estado alejada de los rodajes y los proyectos cinematográficos, después de veinte años, vuelve a esta profesión.

Desde 1988 hasta 1992, la actriz mantuvo una relación sentimental con el político y actor Toni Cantó, Eva quedó embarazada de su hija Carlota, fruto de ese amor. Sin embargo, la pareja puso fin a su vínculo dos meses antes de nacer su primera y única hija en común.

Uno de los golpes más duros para la vida de ambos vendría dieciocho años después, cuando un conductor embriagado que circulaba en dirección contraria chocó contra el coche en el que viajaban Carlota y su pareja de aquel entonces. Los dos fallecieron en ese trágico accidente.

Tras lo sucedido en 2011, Eva y sus dos hijos, Alejandro y Roberto, se mudaron a Londres, con el fin de sanar todas las heridas. Hoy, contaremos con ella en el programa de Y ahora Sonsoles, no te lo pierdas y siguenos a partir de las 17:00.

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