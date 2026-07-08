Hallan muertas a una madre y a su hija en una vivienda tras descubrir un incendio: "¡Ayuda mi novia está en el suelo!"

María, de 61 años, y su hija Patricia, de 31, fueron encontradas muertas en la casa donde vivían. Todo comenzó sobre las dos y cuarto de la madrugada, cuando los servicios de emergencia recibieron el aviso de un incendio en la vivienda. Al llegar al lugar, junto al novio de Patricia, encontraron los cuerpos sin vida de las dos mujeres en la cocina. Según las primeras informaciones, había líquido inflamable alrededor de los cuerpos y ambas presentaban heridas de arma blanca.

Al ver la escena, el novio de Patricia comenzó a pedir ayuda y gritó: "¡Ayuda, mi novia y mi suegra están en el suelo!". Sin embargo, al acercarse y comprobar que las dos mujeres habían fallecido, se llevó las manos a la cabeza. Una vecina aseguró que conocía a María y Patricia "de toda la vida" y dijo que estaba completamente horrorizada por lo ocurrido. Naty, una amiga muy cercana de María, explicó: "No hace mucho estaba en mi casa". Contó que se enteró de la noticia por su nieta y que se quedó "sin palabras".

La Policía continúa investigando qué ocurrió y está hablando con los vecinos por si alguien puede aportar información útil. Por ahora, una de las líneas de investigación se centra en un hombre con el que María había mantenido una relación. Según algunas personas cercanas, "ella no lo quería". Aunque ya hay hipótesis que lo señalan como posible sospechoso, la investigación sigue abierta y las autoridades todavía no han confirmado quién es el responsable de la muerte de María y Patricia.

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