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Capítulo 599

Begoña, en shock… ¡descubre que Valentina y Andrés han roto su relación!

La joven le cuenta a la enfermera que Andrés y ella ya no están juntos.

Begoña, en shock… ¡descubre que Valentina y Andrés han roto su relación!

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Begoña se ha enterado por casualidad de la ruptura entre su ex y Valetina. Y es que la enfermera ha ido a la tienda a comprar unas cosas y ha sido la amiga de Claudia quién la ha atendido.

Allí, ambas se han puesto a charlar y cuando Begoña le ha preguntado a la joven si ella y Andrés van a ir ala fiesta, Valentina le respondido que no sabe si el De la Reina acudirá porque ya no están juntos.

¡Begoña se queda en shock! Le pide disculpas porque no sabía nada, pero Valentina le dice que no se preocupe y que encuentra bien dentro de lo que supone una ruptura.

Después, ha aparecido Claudia y ambas mujeres han dejado la conversación a medias.

La sobrina de Manuela les ha contado amabas de Don Agustín ha dado un sermón con la idea de acallar los rumores sobre la enfermera.

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