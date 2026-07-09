La escabechina del tiburón ballena en ¡Salta!: dos eliminados hasta el acierto de Genma

Ha sido la gran escabechina de este programa de ¡Salta!: César y Dani han caído por la trampilla en el mismo nivel, el séptimo. Por eso, Genma no le ha quedado más remedio que salir de su puesto de controller y empezar a jugar. La gallega ha contado que, al igual que los hijos de César, ella también necesita el dinero para una casa, aunque primero le gustaría invertir en un furancho, un bar típico de Galicia.

Solo quedaban dos opciones, pero la concursante tampoco lo tenía nada claro. Con la opción del tiburón ballena, Genma ha dado con un aspecto importante a tener en cuenta: “¿Es pez o mamífero?”. Algo que les habría venido muy bien saber a sus compañeros para decidir si efectivamente el tiburón ballena es el pez más grande del mundo.

Como la afirmación sobre el autor de Superlópez le ha provocado más dudas, Genma ha decidido saltar sobre la trampilla del pez… ha logrado superar el nivel que se les ha resistido a sus dos rivales. Manel Fuentes ha explicado que la ballena azul es más grande, pero es un mamífero. ¡Revive el momento en el vídeo!

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