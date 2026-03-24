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Un grupo de inversores ganó unos 600 millones de dólares en los minutos previos al anuncio del ultimátum de Trump

El medio 'Financial Times (FT)' publia que miles de contratos de los crudos Brent y West Texas Intermediate (WTI) cambiaron de manos 15 minutos antes del anuncio.

La bolsa de Wall Street

Un grupo de inversores ganó 600 millones de dólares, en los minutos previos al anuncio de Trump | EFE

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El mensaje del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prorrogando a cinco días su ultimátum con bombardear las centrales energéticas iraníes si Irán no desbloqueaba el estrecho de Ormuz no solo fue beneficioso para Teherán.

15 minutos antes de publicar el mensaje en su red social 'Truth Social', miles de contratos de los crudos Brent y West Texas Intermediate (WTI) cambiaron de dueños. Momentos previos, operadores apostaron 580 millones de dólares en el mercado del petróleo, según informa el medio 'Financial Times (FT)'.

El anuncio del norteamericano a las 07:04 de la mañana provocó una fuerte caída en los mercados energéticos. En cambio, en los futuros del índice bursátil S&P 500 y en las acciones europeas provocó una subida. Unos 6.200 contratos de futuros de Brent y WTI cambiaron de manos entre las 06:49 y 06:50 horas, según cálculos del FT basado en datos de Bloomberg.

Un estratega de un mercado, que recoge el medio, señaló que "es difícil demostrar la casualidad pero cabe preguntarse quién habría sido relativamente agresivo vendiendo futuros en ese momento". Aunque el FT apunta que consultores energéticos habrían detectado varias operaciones de gran volumen que consideraban inusualmente oportunas.

"Tras observar los mercados durante los últimos 25 años, mi intuición me dice que esto es realmente anormal", indicó un gestor de cartera, y añadió que al ser "lunes por la mañana" y no haber "datos importantes, no hay ningún portavoz de la Reserva Federal al que convenga anticiparse. Es una operación inusualmente grande para un día sin riesgo de eventos. Alguien se acaba de enriquecer considerablemente".

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