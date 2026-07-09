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Chema Crespo defiende la posición de Zapatero en la Cumbre de la OTAN: "¿Cómo tratas con un bipolar?"

Donald Trump amenaza a España con romper relaciones comerciales en la cumbre de la OTAN pero recula a su regreso a EEUU. El periodista Chema Crespo analiza este cambio de actitud del presidente y la postura de Pedro Sánchez.

Chema Crespo en Espejo Público.

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Laura Simón
Laura Simón
Publicado:

El presidente de EEUU Donald Trump ha mostrado la cara y la cruz de sus afectos hacia España en la cumbre de la OTAN de Ankara (Turquía). Si comenzó diciendo que España era un socio nefasto que no cumplía con los pagos y que tenía previsto romper cualquier tipo de relación comercial con el país ahora el líder estadounidense parece haber bajado revoluciones en sus amenazas de bloqueo comercial. En su regreso a Estados Unidos, Trump ha cambiado el tono asegurando que España "ha accedido a un pago importante", sin detallar a qué se refiere.

El periodista Chema Crespo considera que en España hay otro tipo de régimen muy diferente al que existe en EEUU. Matiza que en el régimen español "no se manda, sino que se gobierna y además se gobierna democráticamente por voluntad del legítimo representante del pueblo español". "Al que le gusta mandar es a Donald Trump, pero planetariamente. A lo mejor habría que hacer una recomendación a Sánchez que podría ir acompañado por un psiquiatra a este tipo de cumbres porque, ¿cómo tratas con un bipolar?", señala.

"Entrar a plantarle cara a Donald Trump es un 'rifirrafe' que dura lo que dura"

Prosigue el periodista asegurando que el presidente del Gobierno de España actúa en nombre y representación del pueblo español. "Las amenazas a Trump son amenazas a la Unión Europea", señala. Cree que España ha hecho valer la autonomía y la soberanía en esta cumbre con sus socios internacionales. Considera que no merece la pena plantarle cara a Trump en sus amenazas. "Entrar ahí en un rifirrafe que dura lo que dura".

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