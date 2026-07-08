¡Todos habrían fallado! Dani ‘salva’ a sus rivales con una inesperada caída en ¡Salta!

El nivel 6 de esta ronda de ¡Salta! escondía una trampa... y Dani ha caído en ella. Lo llamativo es que todos sus rivales que seguían en liza habrían apostado por la misma respuesta. Sintiendo esa unanimidad, el concursante ha saltado tranquilo, pero se ha llevado una gran sorpresa al notar que su trampilla se abría y quedaba eliminado.

Entre las opciones, a Dani se le ha visto recurrir al conocido truco de los nudillos para recordar los meses con 31 días. Entre ellos están julio y agosto, pero ha razonado que no son los únicos que cumplen esta regla de forma consecutiva. Descartando otras dos trampillas, ha pasado al enigma de las agujas del reloj.

¿Forman un ángulo recto a las 19:20? “Por razonamiento geométrico, podría ser”, ha dicho el concursante. Ha intentado simularlo con sus dedos. Se ha convencido y ha activado las trampillas. El controller y los rivales que seguían en sus atriles habrían elegido la misma apuesta. ¡Todos habrían caído! ¿Por qué la respuesta no era correcta? ¡Dale al play!

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