Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 8 de julio

¡Todos habrían fallado! Dani ‘salva’ a sus rivales con una inesperada caída en ¡Salta!

La teoría del concursante parecía tener lógica, sus rivales pensaban igual, pero se les ha escapado un pequeño detalle.

¡Todos habrían fallado! Dani ‘salva’ a sus rivales con una inesperada caída en ¡Salta!

¡Todos habrían fallado! Dani ‘salva’ a sus rivales con una inesperada caída en ¡Salta!

Publicidad

Alberto Mendo
Alberto Mendo
Publicado:

El nivel 6 de esta ronda de ¡Salta! escondía una trampa... y Dani ha caído en ella. Lo llamativo es que todos sus rivales que seguían en liza habrían apostado por la misma respuesta. Sintiendo esa unanimidad, el concursante ha saltado tranquilo, pero se ha llevado una gran sorpresa al notar que su trampilla se abría y quedaba eliminado.

Entre las opciones, a Dani se le ha visto recurrir al conocido truco de los nudillos para recordar los meses con 31 días. Entre ellos están julio y agosto, pero ha razonado que no son los únicos que cumplen esta regla de forma consecutiva. Descartando otras dos trampillas, ha pasado al enigma de las agujas del reloj.

¿Forman un ángulo recto a las 19:20? “Por razonamiento geométrico, podría ser”, ha dicho el concursante. Ha intentado simularlo con sus dedos. Se ha convencido y ha activado las trampillas. El controller y los rivales que seguían en sus atriles habrían elegido la misma apuesta. ¡Todos habrían caído! ¿Por qué la respuesta no era correcta? ¡Dale al play!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Joja se planta con 20.000 euros... pero sabía la respuesta que valía los 50.000 de ¡Salta!

Joja se planta con 20.000 euros... pero sabía la respuesta que valía los 50.000 de ¡Salta!

Antena 3 » Programas » Salta

Publicidad

Programas

¡Todos habrían fallado! Dani ‘salva’ a sus rivales con una inesperada caída en ¡Salta!

¡Todos habrían fallado! Dani ‘salva’ a sus rivales con una inesperada caída en ¡Salta!

Bertín Osborne en El Hormiguero

El sorprendente regalo de cumpleaños de Bertín Osborne a Pablo Motos en El Hormiguero

Bertín Osborne sobre su paso por Tu cara me suena: "A la segunda semana me quería ir... pero luego lo pasé tan bien..."

Bertín Osborne confiesa en El Hormiguero su verdadera experiencia en Tu cara me suena

Épica remontada de David en AlaZ: supera a Javier y se queda a dos aciertos del bote de Pasapalabra
AlaZ | 8 de julio

Épica remontada de David en AlaZ: supera a Javier y se queda a dos aciertos del bote de Pasapalabra

Un pleno salvador y a la playa: Leo Rivera rescata a Javier en el ¿Dónde Están?
Mejores momentos | 8 de julio

Un pleno salvador y a la playa: Leo Rivera rescata a Javier en el ¿Dónde Están?

Ni la película ni la banderilla: ‘Gilda’ provoca el desastre de Javier y David en La Pista
Mejores momentos | 8 de julio

Ni la película ni la banderilla: ‘Gilda’ provoca el desastre de Javier y David en La Pista

El duelo musical entre los concursantes iba sobre cine, pero se ha convertido en un dilema gastronómico. ¡Ni de una ni de otra forma han logrado resolverlo!

¡Qué orgullosa estaría su abuela! Miguel hace sufrir a David en una larga Silla Azul
Mejores momentos | 8 de julio

¡Qué orgullosa estaría su abuela! Miguel hace sufrir a David en una larga Silla Azul

El aspirante, madrileño y estudiante de Magisterio y Humanidades, ha conseguido alargar la prueba hasta las once preguntas.

Nacha

Nacha Paz desvela el duro episodio que vivió Poli Díaz, quien llegó a quedarse en la calle

Paloma García-Pelayo

Enrique Ponce pretende reducir las medidas acordadas con Paloma Cuevas por no poder alcanzar el acuerdo de manutención

Juan

Juan vive sin estómago, ni colon, ni recto: "Sabía que me tenían que quitar trozos del cuerpo"

Publicidad