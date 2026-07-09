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Mejores momentos | 8 de julio

La explosión de sensaciones de Genma al ganar 5.000 euros en ¡Salta!: “Tenía tan claro que iba a caer”

La concursante se ha emocionado al conseguir el premio contra su propio pronóstico… y no ha querido arriesgarse más.

La explosión de sensaciones de Genma al ganar 5.000 euros en ¡Salta!: “Tenía tan claro que iba a caer”

La explosión de sensaciones de Genma al ganar 5.000 euros en ¡Salta!: “Tenía tan claro que iba a caer”

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Marta Jorge
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Genma no ha vivido, ni mucho menos, el peor momento de su vida, aunque ha sufrido mucho para llegar a ganar 5.000 euros en ¡Salta!. La concursante ha sido una gran estratega como controller y ha sabido jugar con cierto desde el nivel 7. Además, la suerte le ha acompañado al enfrentarse a las seis afirmaciones finales.

Sin mucha convicción, a Genma le ha parecido verosímil que Burgos sea la provincia española con el mayor número de municipios. De hecho, se lo ha dedicado a una amiga burgalesa. La concursante ha saltado sobre la trampilla con los ojos cerrados y con el rostro muy serio. ¡No tenía ninguna esperanza!

Cuando se han encendido las luces verdes y ha visto que estaba pisando suelo firme, se ha emocionado: “Tenía tan claro que iba a caer…”, le ha dicho a Manel Fuentes. La concursante se había estado haciendo la dura hasta ese momento, pero los nervios le han hecho mostrar su lado más sensible.

Manel le ha explicado que con un acierto más podía conseguir 20.000 euros, pero Genma tenía muchas dudas con el resto de las opciones y no ha querido perder los 5.000 euros que tanto le ha costado conseguir. Podrá así invertir en su deseado furancho. ¡Pincha en el vídeo para descubrir este emocionante final!

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