El encuentro secreto de Nare y Sahin acaba con una seria advertencia de Cihan En tierra lejana

Nare decide volver a verse con Sahin pese a las advertencias de su familia. Durante el encuentro, ella le pide que no haga ninguna imprudencia, mientras él insiste en que solo quiere estar a su lado y acudir a la fiesta de los Albora.

La situación cambia cuando Cihan y Kaya salen a buscar a su hermana y los encuentran abrazados. Nare intenta justificar la escena asegurando que se han encontrado por casualidad, pero Cihan responde con una firme amenaza a Sahin antes de marcharse con ella En tierra lejana.

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