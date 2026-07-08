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Una nueva 'kisscam' pilla a un infiel que demanda a una discoteca de Vigo: "Están atentando contra tu intimidad"

Un vídeo en redes sociales del interior de una discoteca ha terminado por costarle el matrimonio a un hombre pillado in fraganti . En el programa discutían las sentencias, primero dando la razón al afectado, y posteriormente a la discoteca, y una supuesta invasión de privacidad.

infidelidad discoteca

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Andrés Pantoja
Andrés Pantoja
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Una noche cualquiera el 'Community Manager' de una discoteca de Vigo compartió un vídeo del interior del local sacando a muchos de los que se encontraban en la pista de baile, con la puntería de capturar a una pareja besándose. El vídeo promocional estuvo en las redes sociales unas 24 horas.

Ese tiempo resultó suficiente para que la mujer del hombre que participaba del apasionado beso, viera las imágenes y reconociera a su esposo cometiendo una infidelidad. Ella decidió dar por terminada su relación.

El individuo no solo cogió una baja laboral tras el abandono de su mujer sino qué demandó al establecimiento. Reclamó una indemnización de 6.000 euros, rechazando toda responsabilidad por lo ocurrido y culpando a la discoteca de una intromisión en su intimidad.

El Juzgado de Primera Instancia dio la razón al infiel y condenó al local a pagarle, sin embargo la defensa de la discoteca recurrió y la Audiencia Provincial ha considerado que el hombre era un "mero accesorio" que sale de fondo en el vídeo, eximiendo de la responsabilidad y la indemnización al local.

En Espejo Público debatían y se posicionaban de uno y otro lado: "Al final están atentando contra tu intimidad", decía la periodista Gema López, que también hacía mención a la "mala suerte" del, de nuevo, soltero.

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