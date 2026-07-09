"Todo esto tiene secuelas y sacudidas en los mercados" dice Antonio Camuñas, expresidente de la Cámara de Comercio España-EEUU

Es un "socio terrible", son "mala gente" o "no quiero saber nada de España" son algunas de las perlas que Donald Trump ha lanzado a España en la cumbre de la OTAN. Nuevos ataques a nuestro país y al Gobierno de Sánchez que en la mesa de "Espejo Público" analizamos con Antonio Camuñas, expresidente de la Cámara de Comercio España-EEUU.

Como analista político experto en Estados Unidos, Antonio Camuñas, defiende que aunque el tono y las formas del presidente americano pueden ser mejorables y son innecesariamente hirientes también es cierto que "el Gobierno de España puede ser mala gente". Camuñas define la relación entre Trump y Sánchez como la de "dos bipolares" tratándose.

Para Camuñas Trump ha conseguido poner a Europa por primera vez en la situación de tener que costear su defensa, algo que no se había hecho en 35 años. Experto en EE.UU. Lo que está en juego es nuestra seguridad señala y Trump ha puesto a Europa en la situación tras años de no financiar su defensa donde cree "cada uno debe sacarse las castañas del fuego".

¿Nos pasará factura?

En esta nueva oleada de ataques a España, Trump ha llegado a amenazar con cortar todo las relaciones comerciales. "No quiero saber nada de España. Corten todo el comercio con España, por favor, incluidas las visitas" ha dicho Donald Trump. Son amenazas vacías porque EE. UU. no puede bloquear unilateralmente a España dentro de la Unión Europea. Pero ¿Qué efectos pueden tener las últimas amenazas del presidente americano?

Según los cálculos que maneja Antonio Camuñas, expresidente de la Cámara de Comercio España-EE.UU., hay un "desplome importantísimo, creo que son 16.000 millones de inversión menos en España, y también hay un 50% menos de inversión inmobiliaria en España". Camuñas valora que aunque todo es reversible hay una tendencia peligrosa a reducir la inversión en España desde Estados Unidos y "todo esto tiene secuelas y sacudidas en los mercados porque al final no deja de ser el presidente de los Estados Unidos".

Los otros frentes de Trump

Antonio Camuñas también ha analizado el impacto de las actuaciones de Donald Trump en otros aspectos como la captura de Nicolás Maduro, para el expresidente de la Cámara de Comercio España-EE.UU. "Venezuela está mucho mejor ahora que estaba con Maduro" y sobre Gaza afirma que "ahora están mejor en Gaza, Muchísimo mejor" insiste.

Camuñas reconoce que en el caso de Irán Israel se ha convertido en un socio incómodo para los americanos pero ahora "se lo tiene que tragar". Trump le ha pedido a Israel que se mantenga al margen. Sobre este conflicto en Irán, cree Camuñas, hay mucha hipocresía en la lectura internacional de lo que está sucediendo ya que antes de la intervención en había 45.000 muertos por las represalias del Gobierno iraní a los que no se les ha hecho caso.

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