Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 8 de julio

Jorge, resignado por culpa de Popeye: ¡salta sabiendo que va a quedar eliminado!

Al concursante se le ha aparecido de forma clara la imagen del personaje de cómic cuando ya era demasiado tarde para cambiar de trampilla.

Jorge, resignado por culpa de Popeye: ¡salta sabiendo que va a quedar eliminado!

Jorge, resignado por culpa de Popeye: ¡salta sabiendo que va a quedar eliminado!

Publicidad

Alberto Mendo
Alberto Mendo
Publicado:

Con lo bien que Jorge ha empezado a cruzar el puente de ¡Salta!, ha acabado cayendo por culpa de Popeye. Tras haber sido el elegido por el controller para arrancar en el primer nivel, el concursante ha quedado eliminado en el cuarto. Lo peor para él es que ha saltado sabiendo que ya estaba eliminado porque había elegido una opción falsa.

Jorge se la estaba jugando a cara o cruz, porque ya había razonado que el maratón tiene más de 42.000 metros. Entre las otras dos opciones, ha creído recordar que Las tres Gracias del cuadro de Rubens expuesto en el Prado no están del todo desnudas. En cambio, sí tenía la imagen de Popeye con unos bíceps hiperdesarrollados.

“Vamos a activar”, le ha pedido a Manel Fuentes sobre las trampillas. Sin embargo, al comprobar que sus rivales no habrían hecho la misma apuesta, se ha dado cuenta de que iba a fallar. “Estoy pensando en el cómic bien y creo que lo que tiene hiperdesarrollado es el antebrazo”, ha explicado. Tenía razón, así que ha saltado sabiendo que la caída era segura. ¡Revívelo!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

La explosión de sensaciones de Genma al ganar 5.000 euros en ¡Salta!: “Tenía tan claro que iba a caer”

La explosión de sensaciones de Genma al ganar 5.000 euros en ¡Salta!: “Tenía tan claro que iba a caer”

Antena 3 » Programas » Salta

Publicidad

Programas

Jorge, resignado por culpa de Popeye: ¡salta sabiendo que va a quedar eliminado!

Jorge, resignado por culpa de Popeye: ¡salta sabiendo que va a quedar eliminado!

La explosión de sensaciones de Genma al ganar 5.000 euros en ¡Salta!: “Tenía tan claro que iba a caer”

La explosión de sensaciones de Genma al ganar 5.000 euros en ¡Salta!: “Tenía tan claro que iba a caer”

La escabechina del tiburón ballena en ¡Salta!: dos eliminados hasta el acierto de Genma

La escabechina del tiburón ballena en ¡Salta!: dos eliminados hasta el acierto de Genma

¡Todos habrían fallado! Dani ‘salva’ a sus rivales con una inesperada caída en ¡Salta!
Mejores momentos | 8 de julio

¡Todos habrían fallado! Dani ‘salva’ a sus rivales con una inesperada caída en ¡Salta!

Bertín Osborne en El Hormiguero
El Hormiguero

El sorprendente regalo de cumpleaños de Bertín Osborne a Pablo Motos en El Hormiguero

Bertín Osborne sobre su paso por Tu cara me suena: "A la segunda semana me quería ir... pero luego lo pasé tan bien..."
El Hormiguero

Bertín Osborne confiesa en El Hormiguero su verdadera experiencia en Tu cara me suena

El cantante reveló cómo vivió el cóctel de emociones de participar en el programa.

Épica remontada de David en AlaZ: supera a Javier y se queda a dos aciertos del bote de Pasapalabra
AlaZ | 8 de julio

Épica remontada de David en AlaZ: supera a Javier y se queda a dos aciertos del bote de Pasapalabra

El concursante barcelonés ha encadenado trece respuestas seguidas para dar la vuelta al marcador y recuperar el color naranja de ganador.

Un pleno salvador y a la playa: Leo Rivera rescata a Javier en el ¿Dónde Están?

Un pleno salvador y a la playa: Leo Rivera rescata a Javier en el ¿Dónde Están?

Ni la película ni la banderilla: ‘Gilda’ provoca el desastre de Javier y David en La Pista

Ni la película ni la banderilla: ‘Gilda’ provoca el desastre de Javier y David en La Pista

¡Qué orgullosa estaría su abuela! Miguel hace sufrir a David en una larga Silla Azul

¡Qué orgullosa estaría su abuela! Miguel hace sufrir a David en una larga Silla Azul

Publicidad