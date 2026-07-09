Jorge, resignado por culpa de Popeye: ¡salta sabiendo que va a quedar eliminado!

Con lo bien que Jorge ha empezado a cruzar el puente de ¡Salta!, ha acabado cayendo por culpa de Popeye. Tras haber sido el elegido por el controller para arrancar en el primer nivel, el concursante ha quedado eliminado en el cuarto. Lo peor para él es que ha saltado sabiendo que ya estaba eliminado porque había elegido una opción falsa.

Jorge se la estaba jugando a cara o cruz, porque ya había razonado que el maratón tiene más de 42.000 metros. Entre las otras dos opciones, ha creído recordar que Las tres Gracias del cuadro de Rubens expuesto en el Prado no están del todo desnudas. En cambio, sí tenía la imagen de Popeye con unos bíceps hiperdesarrollados.

“Vamos a activar”, le ha pedido a Manel Fuentes sobre las trampillas. Sin embargo, al comprobar que sus rivales no habrían hecho la misma apuesta, se ha dado cuenta de que iba a fallar. “Estoy pensando en el cómic bien y creo que lo que tiene hiperdesarrollado es el antebrazo”, ha explicado. Tenía razón, así que ha saltado sabiendo que la caída era segura. ¡Revívelo!

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