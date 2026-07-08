El sorprendente regalo de cumpleaños de Bertín Osborne a Pablo Motos en El Hormiguero

El cantante abrió la nueva temporada del programa para hablar de sus próximos proyectos, entre ellos su gira de despedida. Sin embargo, el momento más emotivo llegó antes de despedirse, cuando Osborne quiso tener un detalle con el presentador por su reciente cumpleaños.

Haciendo gala de su larga amistad, el invitado sorprendió a Motos con una gran cesta repleta de productos de su propia marca, como huevos, aceitunas y aceite. Un lote de manjares que el propio presentador confesó que llevaba muchísimo tiempo queriendo probar.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas