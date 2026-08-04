La advertencia de un oftalmólogo sobre los riesgos de ver el eclipse en los niños

Los expertos insisten en la importancia de contemplar el eclipse del próximo 12 de agosto con una gafas homologadas adaptadas para ello.

El oftalmólogo Jorge García, director médico adjunto de la clínica Rementería advierte que de no usarse las gafas adecuadas viendo el eclipse podría producirse una lesión conocida como 'retinopatía' solar. Una lesión fotoquímica que afecta a la zona central de la retina conocida como mácula. Esta afección produce pérdida de visión, visión borrosa y la sensación de tener una mancha negra central. Otros efectos de la lesión son la pérdida de percepción correcta de los colores y la sensación de contar con líneas torcidas en el centro del ojo.

La radiación solar es tóxica para la retina

Esto sucede, explica, porque la radiación solar es tóxica para la retina y se producen una serie de lesiones en esa zona. Estos daños no se perciben de modo inmediato. Pueden comenzar a percibirse las horas siguientes al eclipse hasta los días siguientes. "El no tener estos síntomas inmediatamente después no significa que no vayamos a desarrollar la lesión".

Los niños pueden visualizar el eclipse siempre bajo la supervisión de un adulto. Un adulto debe supervisar además que las gafas están bien colocadas.

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