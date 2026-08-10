Cándido Méndez considera que Pedro Sánchez "no hace lo que debe hacer y hace lo que no debe hacer": "Menos sensibilidad que un pedazo de granito"

Las manifestaciones celebradas este fin de semana en Ceuta han puesto de nuevo el foco sobre la situación migratoria y la relación entre España y Marruecos. Ante este escenario, el exsecretario general de UGT, Cándido Méndez, ha reclamado al Gobierno una mayor implicación y sensibilidad ante las demandas de la ciudadanía ceutí.

Méndez ha interpretado las movilizaciones como un “grito desesperado” de una población que reclama que se reconozca su condición de españoles y que España garantice su protección ante una situación que considera especialmente delicada.

En este sentido, ha advertido de que el Gobierno “no hace lo que debe hacer y hace lo que no debe hacer”. A su juicio, el presidente del Gobierno debería haber interrumpido sus vacaciones o, al menos, no haberse marchado en un momento de especial tensión en Ceuta.

Para Méndez, además de la dimensión política de una crisis existe una “dimensión de proximidad” y una dimensión emocional que el Ejecutivo debería tener en cuenta. “Van a pensar que tiene menos sensibilidad que un pedazo de granito”, ha afirmado, en referencia a la percepción que, a su juicio, puede generar entre los ciudadanos la ausencia del presidente durante la crisis.

Reclama una vía de diálogo con Marruecos por los menores

Uno de los principales asuntos abordados por Méndez ha sido la situación de los menores migrantes. El exdirigente sindical considera que el Gobierno español debería haber establecido una comisión o mecanismo de enlace con el Reino de Marruecos para abordar directamente esta cuestión.

Su propuesta pasa por buscar una solución bilateral que permita resolver el problema sin recurrir inicialmente al traslado de los menores a la Península para, posteriormente, plantear su retorno una vez se haya normalizado la relación con Marruecos.

Méndez considera que una conexión institucional directa con las autoridades marroquíes habría permitido abordar la situación de una manera más eficaz y evitar que el problema terminara desplazándose a otros territorios españoles.

"El socio no fiable somos nosotros"

El exsecretario general de UGT también ha cuestionado la estrategia diplomática del Ejecutivo español frente a Marruecos. En su opinión, el Gobierno “no se da cuenta” de que "Marruecos está intentando deslizar la idea de que el socio no fiable somos nosotros".

Méndez ha señalado así la necesidad de que España defina una posición propia ante Rabat y evite asumir estrategias diseñadas por otros países.

Méndez también ha cuestionado que el Gobierno español haya secundado la estrategia de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. En este sentido, ha puesto en duda que las medidas adoptadas respondan a los intereses de España y se ha preguntado por qué “las molestias que tienen los españoles cuando van a Italia se compensan porque los italianos tengan molestias cuando van a España”. A su juicio, España debería defender una posición propia y no asumir planteamientos de otros gobiernos europeos que puedan terminar perjudicando a sus propios ciudadanos.

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