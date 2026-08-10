A qué hora comienza el eclipse total del sol del 12 de agosto en cada ciudad de España y cuánto durará

El eclipse solar de este miércoles 12 agosto de 2026 será uno de los eventos astronómicos más esperados de la década, especialmente en España.

Dado que su duración variará en función del punto de observación, conocer estos tiempos es clave para disfrutarlo al máximo y no perderse el momento de máxima oscuridad.

Cuánto dura el eclipse solar total del 12 de agosto 2026

El eclipse solar tendrá dos duraciones diferentes según sus fases:

Fase de totalidad (momento máximo) : 2 minutos y 18 segundos, cerca de Islandia.

: 2 minutos y 18 segundos, cerca de Islandia. Eclipse completo, contando las fases parciales: a escala mundial durará aproximadamente 4 horas y 24 minutos.

Dónde se verá el eclipse total en España

En España, en casi toda la mitad norte peninsular el eclipse se verá como total, mientras que en la mitad sur se podrá ver como parcial.

La franja de totalidad de este eclipse cruzará España de oeste a este y pasará por numerosas capitales de provincia desde A Coruña hasta Palma, incluyendo Oviedo, León, Bilbao, Zaragoza y Valencia.

A qué hora empieza el eclipse solar total en España

En España se podrá seguir desde las 19:31 horas.

En cuanto a la duración del momento máximo, habrá diferencias según la ciudad donde lo observes:

Por ejemplo: el eclipse durará 76 segundos en A Coruña y 104 segundos en Burgos.

Horario del eclipse en España según la ciudad

El primer lugar donde será visible será Galicia y el último, Baleares. La hora de inicio y la duración del eclipse en su momento máximo dependerá en cada caso.

En A Coruña el eclipse comenzará a las 19:31, tendrá su máximo a las 20:28 y finalizará a las 21 22.

el eclipse comenzará a las 19:31, tendrá su máximo a las 20:28 y finalizará a las 21 22. En Oviedo el eclipse comenzará a las 19:31, tendrá su máximo a las 20:28 y finalizará a las 20:29.

el eclipse comenzará a las 19:31, tendrá su máximo a las 20:28 y finalizará a las 20:29. En Santander el eclipse comenzará a las 19:31, tendrá su máximo a las 20:27 y finalizará a las 21:20.

el eclipse comenzará a las 19:31, tendrá su máximo a las 20:27 y finalizará a las 21:20. En Bilbao el eclipse comenzará a las 19:32, tendrá su máximo a las 20:28 y finalizará a las 21:20.

el eclipse comenzará a las 19:32, tendrá su máximo a las 20:28 y finalizará a las 21:20. En Tarragona el eclipse comenzará a las 19:35, tendrá su máximo a las 20:30 y finalizará a las 21:21.

el eclipse comenzará a las 19:35, tendrá su máximo a las 20:30 y finalizará a las 21:21. En Zaragoza el eclipse comenzará a las 19:35, tendrá su máximo a las 20:30 y finalizará a las 21:21.

el eclipse comenzará a las 19:35, tendrá su máximo a las 20:30 y finalizará a las 21:21. En Burgos el eclipse comenzará a las 19:33, tendrá su máximo a las 20:29 y la puesta de Sol se producirá unos minutos antes de que acabe el eclipse, a las 21h 20

el eclipse comenzará a las 19:33, tendrá su máximo a las 20:29 y la puesta de Sol se producirá unos minutos antes de que acabe el eclipse, a las 21h 20 En Guadalajara el eclipse comenzará a las 19:36, tendrá su máximo a las 20:32 y finalizará a las 21:24.

el eclipse comenzará a las 19:36, tendrá su máximo a las 20:32 y finalizará a las 21:24. En Madrid el eclipse comenzará a las 19:37, tendrá su máximo a las 20:32, y terminará a las 21:24.

el eclipse comenzará a las 19:37, tendrá su máximo a las 20:32, y terminará a las 21:24. En Valencia el eclipse comenzará a las 19:38, tendrá su máximo a las 20:33 y finalizará a las 21:24.

el eclipse comenzará a las 19:38, tendrá su máximo a las 20:33 y finalizará a las 21:24. En Palma el eclipse comenzará a las 19:38, tendrá su máximo a las 20:32, y terminará a las 21:22.

Próximos eclipses

Este año viviremos el primer eclipse de una tríada de eventos astronómicos que podremos visualizar desde España:

12 de agosto de 2026 . Eclipse solar total. Será el primer eclipse total de sol visible en la península ibérica desde 1912.

. Eclipse solar total. Será el primer eclipse total de sol visible en la península ibérica desde 1912. 2 de agosto de 2027 . Eclipse solar total: un segundo eclipse total, visible en su totalidad principalmente en el extremo sur de Andalucía.

. Eclipse solar total: un segundo eclipse total, visible en su totalidad principalmente en el extremo sur de Andalucía. 26 de enero de 2028. Eclipse solar anular: un "anillo de fuego".

Tras estas fechas, el próximo eclipse solar total no volverá a ser visible en la península ibérica hasta 2053.