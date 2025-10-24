Antena 3 LogoAntena3
La pregunta sobre sexo de Isabel Rábago en 'Sexpejo Público': "¿Quién se relaja más?"

Isabel Rábago ha preguntado varias cuestiones sobre sexo durante 'Sexpejo Público'.

Isabel Rabago

Lorena Berdún ha traído este viernes en su sección de 'Sexpejo Público' un masturbador para hombres. Algo que no ha pasado desapercibido entre los colaboradores. Tras explicar cómo funcionaba, han surgido varias dudas.

Llegaba el turno de preguntas y han sido varias las que han destacado. Entre las preguntas, destaca la de Isabel Rábago, quien ha preguntado varias cuestiones. ¿Quién se relaja más? Ha sido una de ellas refiriéndose si el hombre o la mujer se relaja más tras tener un orgasmo. Asimismo ha preguntado si la ideología política hace cambiar de opinión a la hora de mantener relaciones sexuales entre dos personas.

"La musculatura se relaja en los hombres, la frecuencia cardiaca disminuye, el famoso periodo refractario, ... Siempre se ha hablado del famoso 'cigarrillo de después'", ha explicado Berdún. A lo que ha respondido Rábago: "Pero quién más, ¿el hombre o la mujer? La mujer se vuelve más activa".

