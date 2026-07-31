¡La receta perfecta para combatir el calor! Ensalada de garbanzos con Sandía elaborada por Soraya y Joseba Arguiñano

Soraya ha sido la invitada de Joseba Arguiñano. La cantante ha demostrado sus dotes culinarias con una receta sencilla y muy fresquita para combatir el calor en verano, una ensalada de garbanzos y sandía.

Ingredientes (2 p.):

2 rodajas de sandía (de 1 cm de grosor)

200 g de garbanzos cocidos

3 lonchas de panceta

50 g de canónigos

1 aguacate

100 g de queso feta

8 aceitunas negras y verdes sin hueso

4 huevos de codorniz

4 tomates cherry

½ pepino

½ limón

aceite de oliva virgen extra

sal

4-6 hojas de cilantro

4-6 hojas de menta

Para los pickels de cebolla roja:

1 cebolla roja

100 ml de vinagre blanco

50 ml de agua

4 g de azúcar

4 g de sal

Elaboración:

Prepara los pickels de cebolla de víspera. Para ello, pon en un cazo el vinagre y el agua. Cuando hierva, retira el cazo del fuego y añade la sal y el azúcar. Mezcla bien. Pica la cebolla en brunoise (daditos pequeños) e introdúcela. Remueve y, cuando se temple, deja que se macere en el frigorífico durante 24 horas.

Por otro lado, pon agua con una pizca de sal en un cazo. Cuando empiece a hervir, introduce los huevos y deja que cuezan durante 4 minutos. Escúrrelos, deja que se enfríen y pélalos.

Pica la panceta y sofríela en una sartén con su propia grasa durante 5 minutos aproximadamente. Incorpora los garbanzos y saltéalos unos 2 minutos. Deja que se templen y añade menta y cilantro, todo picado. Corta el queso feta en daditos y agrégalos.

Prepara el resto de los ingredientes para la ensalada. Parte los tomates cherry por la mitad. Corta el pepino en rodajas finas, los huevos por la mitad y las aceitunas en aritos. Pela el aguacate, retira el hueso y trocéalo en medias lunas. Reserva todo por separado.

Para emplatar, retira la corteza de las rodajas de sandía y pon una en cada plato. Condiméntalas con sal y ralladura de limón. Coloca encima a tu gusto un puñadito de canónigos, los garbanzos con la panceta, los huevos, los tomates cherry, las aceitunas, el pepino y el aguacate. Y por último, los pickles de cebolla.

Moja todo con aceite de oliva y decora con una ramita de perejil.

Consejo:

Si te sobran pickles, guárdalos siempre en el frigorífico. Si el líquido cubre la cebolla por completo pueden conservarse frescos durante 2-3 semanas.

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