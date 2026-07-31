Fácil y muy rico
¡La receta perfecta para combatir el calor! Ensalada de garbanzos con Sandía elaborada por Soraya y Joseba Arguiñano
La cantante se ha puesto el delantal para elaborar este plato perfecto para los días más calurosos del verano en Cocina abierta de Joseba Arguiñano
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Soraya ha sido la invitada de Joseba Arguiñano. La cantante ha demostrado sus dotes culinarias con una receta sencilla y muy fresquita para combatir el calor en verano, una ensalada de garbanzos y sandía.
Ingredientes (2 p.):
- 2 rodajas de sandía (de 1 cm de grosor)
- 200 g de garbanzos cocidos
- 3 lonchas de panceta
- 50 g de canónigos
- 1 aguacate
- 100 g de queso feta
- 8 aceitunas negras y verdes sin hueso
- 4 huevos de codorniz
- 4 tomates cherry
- ½ pepino
- ½ limón
- aceite de oliva virgen extra
- sal
- 4-6 hojas de cilantro
- 4-6 hojas de menta
Para los pickels de cebolla roja:
- 1 cebolla roja
- 100 ml de vinagre blanco
- 50 ml de agua
- 4 g de azúcar
- 4 g de sal
Elaboración:
Prepara los pickels de cebolla de víspera. Para ello, pon en un cazo el vinagre y el agua. Cuando hierva, retira el cazo del fuego y añade la sal y el azúcar. Mezcla bien. Pica la cebolla en brunoise (daditos pequeños) e introdúcela. Remueve y, cuando se temple, deja que se macere en el frigorífico durante 24 horas.
Por otro lado, pon agua con una pizca de sal en un cazo. Cuando empiece a hervir, introduce los huevos y deja que cuezan durante 4 minutos. Escúrrelos, deja que se enfríen y pélalos.
Pica la panceta y sofríela en una sartén con su propia grasa durante 5 minutos aproximadamente. Incorpora los garbanzos y saltéalos unos 2 minutos. Deja que se templen y añade menta y cilantro, todo picado. Corta el queso feta en daditos y agrégalos.
Prepara el resto de los ingredientes para la ensalada. Parte los tomates cherry por la mitad. Corta el pepino en rodajas finas, los huevos por la mitad y las aceitunas en aritos. Pela el aguacate, retira el hueso y trocéalo en medias lunas. Reserva todo por separado.
Para emplatar, retira la corteza de las rodajas de sandía y pon una en cada plato. Condiméntalas con sal y ralladura de limón. Coloca encima a tu gusto un puñadito de canónigos, los garbanzos con la panceta, los huevos, los tomates cherry, las aceitunas, el pepino y el aguacate. Y por último, los pickles de cebolla.
Moja todo con aceite de oliva y decora con una ramita de perejil.
Consejo:
Si te sobran pickles, guárdalos siempre en el frigorífico. Si el líquido cubre la cebolla por completo pueden conservarse frescos durante 2-3 semanas.
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