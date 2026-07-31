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Fácil y muy rico

¡La receta perfecta para combatir el calor! Ensalada de garbanzos con Sandía elaborada por Soraya y Joseba Arguiñano

La cantante se ha puesto el delantal para elaborar este plato perfecto para los días más calurosos del verano en Cocina abierta de Joseba Arguiñano

Ensalada de garbanzos con Sandía elaborada por Soraya y Joseba Arguiñano

¡La receta perfecta para combatir el calor! Ensalada de garbanzos con Sandía elaborada por Soraya y Joseba Arguiñano

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Carmen Pardo
Carmen Pardo
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Soraya ha sido la invitada de Joseba Arguiñano. La cantante ha demostrado sus dotes culinarias con una receta sencilla y muy fresquita para combatir el calor en verano, una ensalada de garbanzos y sandía.

Ingredientes (2 p.):

  • 2 rodajas de sandía (de 1 cm de grosor)
  • 200 g de garbanzos cocidos
  • 3 lonchas de panceta
  • 50 g de canónigos
  • 1 aguacate
  • 100 g de queso feta
  • 8 aceitunas negras y verdes sin hueso
  • 4 huevos de codorniz
  • 4 tomates cherry
  • ½ pepino
  • ½ limón
  • aceite de oliva virgen extra
  • sal
  • 4-6 hojas de cilantro
  • 4-6 hojas de menta

Para los pickels de cebolla roja:

  • 1 cebolla roja
  • 100 ml de vinagre blanco
  • 50 ml de agua
  • 4 g de azúcar
  • 4 g de sal

Elaboración:

Prepara los pickels de cebolla de víspera. Para ello, pon en un cazo el vinagre y el agua. Cuando hierva, retira el cazo del fuego y añade la sal y el azúcar. Mezcla bien. Pica la cebolla en brunoise (daditos pequeños) e introdúcela. Remueve y, cuando se temple, deja que se macere en el frigorífico durante 24 horas.

Por otro lado, pon agua con una pizca de sal en un cazo. Cuando empiece a hervir, introduce los huevos y deja que cuezan durante 4 minutos. Escúrrelos, deja que se enfríen y pélalos.

Pica la panceta y sofríela en una sartén con su propia grasa durante 5 minutos aproximadamente. Incorpora los garbanzos y saltéalos unos 2 minutos. Deja que se templen y añade menta y cilantro, todo picado. Corta el queso feta en daditos y agrégalos.

Prepara el resto de los ingredientes para la ensalada. Parte los tomates cherry por la mitad. Corta el pepino en rodajas finas, los huevos por la mitad y las aceitunas en aritos. Pela el aguacate, retira el hueso y trocéalo en medias lunas. Reserva todo por separado.

Para emplatar, retira la corteza de las rodajas de sandía y pon una en cada plato. Condiméntalas con sal y ralladura de limón. Coloca encima a tu gusto un puñadito de canónigos, los garbanzos con la panceta, los huevos, los tomates cherry, las aceitunas, el pepino y el aguacate. Y por último, los pickles de cebolla.

Moja todo con aceite de oliva y decora con una ramita de perejil.

Consejo:

Si te sobran pickles, guárdalos siempre en el frigorífico. Si el líquido cubre la cebolla por completo pueden conservarse frescos durante 2-3 semanas.

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