Isabel Rábago alerta del contagio de la situación de Ceuta: "En Melilla ya ha empezado"

La situación en Ceuta es cada vez peor. Si ya se hablaba hace unas horas de que había más de 43.000 personas procedentes de Marruecos rondando por su ciudad colindante, ahora podríamos estar ante cifras de 50.000. Ceuta cuenta con una población de poco más de 83.000 habitantes, lo que supone más de la mitad de esta.

Nuestra colaboradora Isabel Rábago recuerda que durante las últimas semanas, usuarios de países árabes publicaban contenido en redes sociales tan conocidas como X (Twitter) o Instagram contenido con el hashtag #7arraga, #harga o #harraga. El término procede del árabe magrebí ḥarrāga ("los que queman") y se utiliza para referirse a los migrantes que cruzan de forma irregular las fronteras, en alusión a "quemar" las fronteras o incluso los documentos de identidad para dificultar la identificación.

'Vamos hasta Ceuta, vamos a entrar en España'

"Es el efecto llamada. Se sabía que esto iba a pasar. En redes sociales muy conocidas, bajo el hashtag #7raga, ese era el reclamo: 'Vamos hasta Ceuta, vamos a entrar en España'. Con unos vídeos muy romantizados se ha producido el efecto llamada y toda esta información estaba en las redes: los kilómetros, el recorrido que había que hacer y qué había que evitar. Todo esto llevaba al menos dos semanas circulando en redes sociales. Así que, si lo hemos visto nosotros, ¿me puede explicar alguien a qué se dedican las personas encargadas de la seguridad de nuestro país? Es obligación del Gobierno velar por nuestra seguridad."

Además, Rábago advierte que esta situación ahora se está dando en Ceuta, pero sin embargo, se va a derivar a otros territorios. "En Melilla ya ha empezado", alerta.

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