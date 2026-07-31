Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: el Ejército se despliega tras una entrada masiva desde Marruecos

La crisis migratoria en Ceuta se ha agravado durante las últimas horas con una llegada incesante de miles de personas procedentes de Marruecos. La presión sobre la ciudad autónoma ha llevado al despliegue del Ejército, mientras las fuerzas de seguridad tratan de contener una situación que ha desbordado la capacidad de respuesta de las autoridades. Al mismo tiempo, Melilla ha cerrado su frontera después de que centenares de personas intentaran acceder también durante la noche.

Una frontera al límite

La mayoría de los migrantes han alcanzado Ceuta bordeando el espigón de El Tarajal o lanzándose al mar en condiciones de enorme riesgo. Familias enteras, menores y personas exhaustas han llegado a la costa tras horas de travesía, mientras otros no han conseguido completar el recorrido. Según la información disponible, al menos 18 personas han fallecido intentando cruzar a nado.

La situación ha obligado a reforzar el dispositivo de seguridad. Policía Nacional, Guardia Civil y Ejército permanecen desplegados en distintos puntos de la ciudad para evitar incidentes y atender una emergencia que también ha colapsado los servicios sociales y el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI). En paralelo, Marruecos ha incrementado la vigilancia en su lado de la frontera con agentes antidisturbios, gases lacrimógenos y cañones de agua, aunque miles de personas continúan concentradas en la zona con la intención de llegar a territorio español.

Respuesta institucional y tensión diplomática

Ante la magnitud de la crisis, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viaja de urgencia a Ceuta junto al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para seguir sobre el terreno la evolución de la situación. Además, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha convocado al embajador de Italia tras las declaraciones de la primera ministra italiana, Georgia Meloni, sobre una posible suspensión del espacio Schengen con España.

Desde el Gobierno insisten en que esta crisis "no tiene nada que ver con la regularización de migrantes aprobada por el Gobierno de España como falsamente se está diciendo desde alguna instancia" y atribuyen la situación a la actuación de las mafias tras la interpretación de una reciente decisión del Tribunal Supremo. Asimismo, defienden que la cooperación con Marruecos continúa siendo estrecha y confirman que ambos países han acordado mecanismos para el retorno de los inmigrantes que han cruzado ilegalmente la frontera.

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