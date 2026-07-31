Crisis migratoria
Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: el Ejército se despliega tras una entrada masiva desde Marruecos
La presión en la frontera de Ceuta obliga a reforzar la seguridad mientras al menos 18 personas han muerto intentando llegar a nado y Melilla cierra el paso fronterizo.
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La crisis migratoria en Ceuta se ha agravado durante las últimas horas con una llegada incesante de miles de personas procedentes de Marruecos. La presión sobre la ciudad autónoma ha llevado al despliegue del Ejército, mientras las fuerzas de seguridad tratan de contener una situación que ha desbordado la capacidad de respuesta de las autoridades. Al mismo tiempo, Melilla ha cerrado su frontera después de que centenares de personas intentaran acceder también durante la noche.
Una frontera al límite
La mayoría de los migrantes han alcanzado Ceuta bordeando el espigón de El Tarajal o lanzándose al mar en condiciones de enorme riesgo. Familias enteras, menores y personas exhaustas han llegado a la costa tras horas de travesía, mientras otros no han conseguido completar el recorrido. Según la información disponible, al menos 18 personas han fallecido intentando cruzar a nado.
La situación ha obligado a reforzar el dispositivo de seguridad. Policía Nacional, Guardia Civil y Ejército permanecen desplegados en distintos puntos de la ciudad para evitar incidentes y atender una emergencia que también ha colapsado los servicios sociales y el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI). En paralelo, Marruecos ha incrementado la vigilancia en su lado de la frontera con agentes antidisturbios, gases lacrimógenos y cañones de agua, aunque miles de personas continúan concentradas en la zona con la intención de llegar a territorio español.
Respuesta institucional y tensión diplomática
Ante la magnitud de la crisis, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viaja de urgencia a Ceuta junto al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para seguir sobre el terreno la evolución de la situación. Además, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha convocado al embajador de Italia tras las declaraciones de la primera ministra italiana, Georgia Meloni, sobre una posible suspensión del espacio Schengen con España.
Desde el Gobierno insisten en que esta crisis "no tiene nada que ver con la regularización de migrantes aprobada por el Gobierno de España como falsamente se está diciendo desde alguna instancia" y atribuyen la situación a la actuación de las mafias tras la interpretación de una reciente decisión del Tribunal Supremo. Asimismo, defienden que la cooperación con Marruecos continúa siendo estrecha y confirman que ambos países han acordado mecanismos para el retorno de los inmigrantes que han cruzado ilegalmente la frontera.
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Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Jóvenes marroquíes explican por qué arriesgan la vida para llegar a España
Muchos de los migrantes que intentan alcanzar Ceuta aseguran que abandonan Marruecos por la falta de oportunidades. "Te juro por Dios que mi sueldo no llega ni para tres días. ¿Cómo vamos a vivir?", explica uno de los jóvenes que participó en la travesía. Otro resume su objetivo con un mensaje claro: "¡¡¡Quiero trabajar, trabajar, trabajar!!!". La mayoría cruza sin equipaje y dispuesta a jugarse la vida en el mar con la esperanza de encontrar un futuro mejor.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Marruecos asegura que mantiene una intensa coordinación con España
El Gobierno español insiste en que la relación con Marruecos continúa siendo sólida pese a la gravedad de la situación en Ceuta. Fuentes gubernamentales afirman que ambos países mantienen un contacto permanente para reforzar la coordinación migratoria y facilitar el retorno de quienes han cruzado de forma irregular. El Ejecutivo considera que la cooperación bilateral sigue siendo un elemento clave para gestionar una de las mayores crisis migratorias registradas en la frontera sur.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Decenas de miles de migrantes cruzan hacia Ceuta bordeando el espigón de El Tarajal
Uno de los principales puntos de entrada durante esta crisis migratoria ha sido el espigón de El Tarajal. Miles de personas han alcanzado Ceuta bordeando esta infraestructura prácticamente sin necesidad de realizar un largo recorrido a nado. Tras llegar a la playa, muchos han corrido hacia el centro de la ciudad mientras las fuerzas de seguridad trataban de controlar una situación completamente desbordada. La llegada masiva se ha mantenido durante toda la jornada sin apenas interrupción.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: La embajadora de Marruecos destaca la cooperación con España ante la crisis migratoria
La embajadora de Marruecos en España ha defendido la colaboración entre ambos países para gestionar la crisis migratoria que afecta a Ceuta. Durante un acto con motivo del vigésimo séptimo aniversario de la llegada al trono del rey Mohamed VI, aseguró que existe una "cooperación real" entre Rabat y Madrid y apostó por una inmigración legal, ordenada y segura.
Última hora de la crisis migratoria en España, en directo: La Guardia Civil refuerza los rescates tras las llegadas a nado a Ceuta
Los equipos de rescate mantienen una intensa actividad en las aguas que separan Marruecos de Ceuta. La Guardia Civil ha intervenido para auxiliar a numerosas personas que intentaban alcanzar la costa española a nado en condiciones extremas. La peligrosidad de la travesía ha dejado varias víctimas mortales y ha obligado a reforzar la vigilancia marítima. En las playas permanecen flotadores y otros objetos utilizados durante el cruce, el rastro visible de una emergencia humanitaria que sigue abierta.
Última hora de la crisis migratoria en España, en directo: Los servicios sociales de Ceuta, desbordados por la llegada masiva de migrantes
La entrada continuada de miles de personas ha puesto al límite la capacidad de acogida de Ceuta. Muchos migrantes deambulan por las calles sin un destino claro tras acceder a la ciudad, mientras los servicios sociales intentan responder a una situación sin precedentes. El Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) se encuentra completamente saturado y las autoridades trabajan para atender las necesidades más urgentes de quienes han conseguido cruzar desde Marruecos.
Última hora de la crisis migratoria en España, en directo: Familias enteras se lanzan al mar para llegar a Ceuta
Entre quienes intentan alcanzar Ceuta no solo hay jóvenes, sino también familias completas que arriesgan la vida en el mar. Uno de los casos más llamativos es el de un padre que cruzó junto a sus cinco hijos, uno de ellos un bebé de pocos meses, utilizando chalecos salvavidas para completar la travesía. La mayoría llega exhausta tras varias horas nadando y necesita asistencia al tocar tierra.
Última hora de la crisis migratoria en España, en directo: Miles de personas siguen concentradas en la frontera de Ceuta pese al refuerzo policial
La presión migratoria no disminuye en la frontera entre Marruecos y Ceuta. Miles de personas permanecen concentradas en los alrededores de Castillejos con la intención de cruzar a territorio español, pese al aumento de efectivos desplegados por las autoridades marroquíes. La policía ha tratado de contener la situación durante toda la jornada, aunque la llegada de nuevos grupos mantiene la tensión en la zona.
Última hora de la crisis migratoria en España, en directo: España y Marruecos acuerdan reforzar la coordinación para devolver a los migrantes
Los gobiernos de España y Marruecos mantienen contactos permanentes para responder a la crisis migratoria en Ceuta. Según fuentes gubernamentales, ambos países han acordado reforzar los mecanismos de coordinación y devolución de las personas que han cruzado ilegalmente la frontera. El Ejecutivo también defiende que la relación bilateral continúa siendo sólida pese a la situación y subraya que la gestión de esta emergencia se realizará respetando la legalidad española, europea e internacional, además de los derechos humanos.
Última hora de la crisis migratoria en España, en directo: El Gobierno atribuye la crisis de Ceuta a la actuación de las mafias
El Ejecutivo sostiene que la actual crisis migratoria tiene su origen en la interpretación de una reciente decisión judicial que ha sido aprovechada por las redes de tráfico de personas. Según fuentes gubernamentales, "esta crisis tiene su origen en una interpretación de la decisión del Tribunal Supremo, que prohíbe las devoluciones de personas que acceden a nado, que ha sido instrumentalizada por las mafias y las organizaciones criminales para aprovecharse de la situación de extrema vulnerabilidad de las personas migrantes". El Gobierno insiste en que trabaja con Marruecos para reforzar la coordinación.
Última hora de la crisis migratoria en España, en directo: El Gobierno niega que la regularización de migrantes esté detrás de la crisis de Ceuta
El Gobierno rechaza que la regularización extraordinaria de migrantes aprobada este año tenga relación con la crisis que vive Ceuta. Fuentes gubernamentales aseguran que "esta crisis en Ceuta no tiene nada que ver con la regularización de migrantes aprobada por el Gobierno de España como falsamente se está diciendo desde alguna instancia". Además, recuerdan que ese procedimiento exige acreditar la residencia en España antes del 1 de enero de 2026 y cumplir otros requisitos específicos, por lo que quienes han llegado estos días no pueden acogerse a él.
vÚltima hora de la crisis migratoria en España, en directo: Albares convoca al embajador de Italia tras las palabras de Meloni sobre Schengen
La crisis migratoria entre España y Marruecos ha abierto un nuevo frente diplomático. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha convocado al embajador de Italia después de que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, planteara la suspensión del espacio Schengen con España.
Última hora de la crisis migratoria en España, en directo: Pedro Sánchez viaja de urgencia a Ceuta por la crisis migratoria
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se desplaza de urgencia a Ceuta para seguir de cerca la evolución de la crisis migratoria que mantiene desbordada a la ciudad autónoma. En el viaje le acompaña el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Ocurre en un momento de máxima tensión, con miles de personas intentando acceder desde Marruecos y un importante despliegue de efectivos militares y policiales sobre el terreno para responder a la emergencia.
Última hora de la crisis migratoria en España, en directo: Marruecos emplea gases lacrimógenos y cañones de agua en la frontera con Ceuta
Las autoridades marroquíes han reforzado el dispositivo de seguridad en la frontera con Ceuta para tratar de frenar la concentración de miles de personas que buscan cruzar a España. Agentes desplegados en la zona han utilizado material antidisturbios, gases lacrimógenos y cañones de agua para dispersar a la multitud. Pese a ello, la presión migratoria continúa y numerosos migrantes permanecen en los alrededores de Castillejos con la intención de alcanzar la ciudad autónoma por la costa.
Última hora de la crisis migratoria en España, en directo: España cierra la frontera de Melilla tras nuevos intentos de entrada
El Gobierno ha ordenado el cierre del paso fronterizo de Melilla después de que centenares de personas intentaran acceder a la ciudad durante la noche. La decisión llega mientras la presión migratoria también se mantiene en Ceuta, donde miles de personas siguen tratando de alcanzar territorio español. El refuerzo de las medidas de seguridad busca evitar nuevas entradas irregulares en un contexto marcado por la tensión en ambos enclaves.
Última hora de la crisis migratoria en España, en directo: Al menos 17 muertos en una de las peores crisis migratorias registradas en Ceuta
La tragedia humana marca la crisis migratoria que vive Ceuta. Al menos 17 personas han fallecido cuando intentaban alcanzar la costa española a nado desde Marruecos, en una travesía extremadamente peligrosa. La entrada masiva de migrantes ha obligado a desplegar un amplio dispositivo de rescate y seguridad mientras continúan las labores de búsqueda y vigilancia. Las autoridades consideran que la situación es una de las más graves registradas en la frontera en los últimos años, con miles de personas intentando cruzar hacia territorio español.
Última hora de la crisis migratoria en España, en directo: El Ejército se despliega en Ceuta ante el colapso por la crisis migratoria
El Gobierno ha reforzado la presencia militar en Ceuta tras la entrada masiva de migrantes procedentes de Marruecos. La ciudad afronta una de las mayores crisis migratorias de los últimos años, con miles de personas accediendo sin interrupción por distintos puntos del litoral. Las autoridades reconocen una situación de fuerte presión sobre los servicios de emergencia y seguridad, mientras continúan las labores de control y asistencia.
Última hora de la crisis migratoria en España, en directo: Ceuta vive una nueva noche de máxima tensión por la llegada masiva de migrantes
La presión migratoria sobre Ceuta no se ha detenido con la caída de la noche. La llegada constante de personas desde Marruecos mantiene a la ciudad autónoma en una situación crítica, con las fuerzas de seguridad y el Ejército desplegados para reforzar el control. Decenas de miles de migrantes han intentado acceder al enclave español durante las últimas horas, mientras las autoridades tratan de contener una crisis que ha dejado al menos 17 fallecidos cuando intentaban alcanzar la costa a nado. La tensión también se ha trasladado a Melilla, donde España ha decidido cerrar el paso fronterizo.
Última hora de la crisis migratoria en España, en directo: Buenos días
¡¡Buenos días!!
Iniciamos el minuto a minuto de la crisis migratoria en España con toda la información actualizada.
Muchas gracias.
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