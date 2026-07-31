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Mejores momentos | 31 de julio

Jorge Fernández comparte sus mejores trucos para conseguir vuelos baratos

Carla consigue gracias al gajo ‘exprés’ llevarse un panel de ola tal como quería y Jorge Fernández nos da un truco para encontrar vuelos más económicos.

Jorge Fernández comparte sus mejores trucos para conseguir vuelos baratos

Jorge Fernández comparte sus mejores trucos para conseguir vuelos baratos

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Marta Jorge
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Le ha llegado el turno a Carla en este panel de La ruleta de la suerte y además ha caído en el ‘exprés’, que no le ha podido venir mejor para llevarse un gran marcador.

Marisa ya había destapado todas las vocales en su turno, así que, todo lo que quedaba eran consonantes, que Carla ha ido diciendo tranquilamente durante los 45 segundos y ha terminado resolviendo por 937 euros. La concursante había dicho que quería animar al público con una ola y… ¡vaya si lo ha hecho!

Además, Jorge Fernández ha aprovechado la frase del panel para darnos un truquito: si queremos conseguir vuelos más baratos lo mejor es buscarlos o un martes o un miércoles. Y también ha aconsejado no buscar desde el mismo dispositivo dos o tres veces, porque entonces ¡los precios suben! ¡Vaya tela con el algoritmo! ¡No te pierdas el vídeo!

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