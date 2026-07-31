El enfado de los ceutíes, que se sienten "abandonados" por el Gobierno: "Soy el único de Ceuta en la calle, los demás son invasores"

La tensión por la crisis migratoria también se refleja en el malestar de numerosos vecinos de Ceuta, que aseguran sentirse desbordados por la situación y denuncian las dificultades para hacer vida normal. La tradicional feria de la ciudad, prevista para comenzar este viernes, ha quedado suspendida en medio de un contexto marcado por la presión migratoria.

"Todo está cerrado. No podemos dar el desayuno a los niños. No podemos comprar pan, leche... No hemos desayunado todavía", lamenta una vecina, que asegura sentirse "invadida" y "abandonada".

"La culpa la tiene Sánchez"

Otro residente resume el sentir de parte de la población: "Nos sentimos vendidos. Estamos abandonados. Que los desalojen y que nos den asistencia".

La actividad comercial también se ha visto afectada. Un trabajador de una gasolinera explica que el establecimiento permanece cerrado por motivos de seguridad: "No podemos abrir. Si se nos meten 500 dentro, ¿qué hacemos? Es imposible".

Uno de los testimonios más llamativos es el de un vecino que afirma: "Soy el único de Ceuta en la calle; los demás son invasores". Según relata, "la gente está asustada" y evita salir de sus casas. Durante su intervención también carga contra el Gobierno por la gestión de la crisis migratoria. "¿Qué quieren con el presidente que tenemos? La culpa la tiene toda Sánchez, que es un sinvergüenza y un hijo de pu**", ha gritado al micrófono este hombre, claramente enfadado.

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