Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

CRISIS MIGRATORIA

El enfado de los ceutíes, que se sienten "abandonados" por el Gobierno: "Soy el único de Ceuta en la calle, los demás son invasores"

Los vecinos de Ceuta se ven desbordados por la situación. Nos cuentan que no tienen pan, leche... nada con lo que dar de desayunar a sus hijos. Todos los establecimientos están cerrados y nadie puede abrir sus respectivos negocios.

El enfado de los ceutíes ante la trágica situación en sus calles

Publicidad

Sofía Avendaño
Publicado:

La tensión por la crisis migratoria también se refleja en el malestar de numerosos vecinos de Ceuta, que aseguran sentirse desbordados por la situación y denuncian las dificultades para hacer vida normal. La tradicional feria de la ciudad, prevista para comenzar este viernes, ha quedado suspendida en medio de un contexto marcado por la presión migratoria.

"Todo está cerrado. No podemos dar el desayuno a los niños. No podemos comprar pan, leche... No hemos desayunado todavía", lamenta una vecina, que asegura sentirse "invadida" y "abandonada".

"La culpa la tiene Sánchez"

Otro residente resume el sentir de parte de la población: "Nos sentimos vendidos. Estamos abandonados. Que los desalojen y que nos den asistencia".

La actividad comercial también se ha visto afectada. Un trabajador de una gasolinera explica que el establecimiento permanece cerrado por motivos de seguridad: "No podemos abrir. Si se nos meten 500 dentro, ¿qué hacemos? Es imposible".

Uno de los testimonios más llamativos es el de un vecino que afirma: "Soy el único de Ceuta en la calle; los demás son invasores". Según relata, "la gente está asustada" y evita salir de sus casas. Durante su intervención también carga contra el Gobierno por la gestión de la crisis migratoria. "¿Qué quieren con el presidente que tenemos? La culpa la tiene toda Sánchez, que es un sinvergüenza y un hijo de pu**", ha gritado al micrófono este hombre, claramente enfadado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresplayer.

Antena 3 » Programas » Espejo Público » Noticias

Publicidad

Programas

Rachid Sbihi, portavoz AUGC

¿Por qué solo había 55 agentes en Ceuta?, responde el representante de la AUGC: "No es una situación sobrevenida, tememos un problema de orden público”

Ensalada de garbanzos con Sandía elaborada por Soraya y Joseba Arguiñano

¡La receta perfecta para combatir el calor! Ensalada de garbanzos con Sandía elaborada por Soraya y Joseba Arguiñano

Caos absoluto a las puertas de una panadería en Ceuta: "Nos están rompiendo las ventanas"

Un panadero de Ceuta, refugiado en su local: "¡No están rompiendo ahora mismo las ventanas!"

El enfado de los ceutíes ante la trágica situación en sus calles
CRISIS MIGRATORIA

El enfado de los ceutíes, que se sienten "abandonados" por el Gobierno: "Soy el único de Ceuta en la calle, los demás son invasores"

Rocío, ceutí desesperada
Crisis migratoria

"¡Necesitamos ayuda!", exclama Rocío Gil, ceutí indignada: así vive la ciudad la crisis migratoria

Isabel Rábago alerta del contagio de la situación de Ceuta en Melilla
CRISIS MIGRATORIA

Isabel Rábago alerta del contagio de la situación de Ceuta: "En Melilla ya ha empezado"

La periodista es muy crítica con la forma de actuar del Gobierno, al que achaca la culpa de que no haber hecho nada cuando tenía oportunidad. Asegura que esta situación se sabía desde hace dos semanas por las alusiones que hacía la población árabe a través de sus redes sociales.

Un ceutí explota: "Tenemos un miedo que te cagas"
CRISIS MIGRATORIA

"Un miedo que te cagas": los ceutíes, sobrepasados por la situación en sus calles

Un vecino de Ceuta nos cuenta que "les han dado de todo" a los primeros inmigrantes que traspasaron la frontera de Marruecos. Sin embargo, ahora tienen miedo y no saben qué hacer con esta situación.

Pepe Ruiz

Pepe Ruiz se sincera sobre el cáncer que sufrió: "No te puedo engañar, fue un susto", y revela: "Me dejaron la voz rota y ronca"

Juan Bravo

Juan Bravo (PP), desde las calles de Ceuta: "Es una situación de invasión que es difícil de llevar"

Paco Castañares opta por implantar el estado de sitio en Ceuta

Paco Castañares advierte que el Gobierno solo tiene dos opciones: "Declarar el estado de excepción o incluso declarar el estado de sitio"

Publicidad