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Mejores momentos | 31 de julio

“¡Ni soñarlo!”: Carla se lleva su primer panel por 1.250 euros

La concursante no tenía muy claro el panel, pero con la gran cifra que había acumulado en su marcador, ha decidido intentarlo y ha tenido mucha suerte.

“¡Ni soñarlo!”: Carla se lleva su primer panel por 1.250 euros

“¡Ni soñarlo!”: Carla se lleva su primer panel por 1.250 euros

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Marta Jorge
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Carla lo ha hecho muy bien desde que le ha llegado el turno en este primer panel de La ruleta de la suerte. Sin embargo, cuando ha caído en el gajo de ‘Vacaciones’, la concursante se ha temido que su buena suerte hubiera acabado. “Por favor, por favor”, ha dicho muy nerviosa antes de levantar el gajo.

Afortunadamente, el gajo escondía 500 euros que le han hecho de lo más feliz. La concursante se ha colocado con 1.250 euros en su marcador y el público lo ha tenido claro: “¡Resuelve!” le han gritado desde la grada. Carla se ha planteado volver a tirar durante un instante, pero se ha dado cuenta de que tenía la quiebra muy cerca.

Además, Jorge Fernández le ha aconsejado no arriesgarse: “¿Tú habías soñado en tu casa que podrías resolver el primer panel con 1.250?”, le ha dicho. El problema ha sido que Carla no estaba del todo segura con el panel, así que, ha dudado un poco más, pero al final, se ha animado a resolverlo. Ha tenido mucha suerte, porque el panel no estaba claro del todo, pero lo ha dicho perfecto. ¡Qué bien! ¡Dale al play!

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Antena 3 » Programas » La ruleta de la suerte

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