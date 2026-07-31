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Mejores momentos | 31 de julio

“¡Espera, espera!”: Antonio se emociona con su panel de 1.150 euros y se hace la ola a sí mismo antes de tiempo

El concursante se ha colocado con 1.150 euros en tan solo dos tiradas y ha resuelto el panel muy ilusionado.

“¡Espera, espera!”: Antonio se emociona con su panel de 1.150 euros y se hace la ola a sí mismo antes de tiempo

“¡Espera, espera!”: Antonio se emociona con su panel de 1.150 euros y se hace la ola a sí mismo antes de tiempo

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Marta Jorge
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El turno de Antonio en este panel de La ruleta de la suerte ha empezado fuerte: ha caído en el gajo de ‘Vacaciones’. “Miedo me da”, ha dicho el concursante, que ya había caído anteriormente en un gajo de ‘Vacaciones’ malo. Antonio ha caído en los dos extremos, porque antes había caído en la peor, que fue la quiebra y en este turno ha caído en la mejor: en los 600 euros. Así que, ¡no está mal!

Después, se ha animado a tirar de nuevo y la tirada no ha podido ser más afortunada, ha caído en ‘Verano 300’ y se ha colocado con 1.150 euros. “Buf, vaya marcador”, ha dicho impresionado Jorge Fernández. Antonio lo ha visto claro, quería resolver.

Y efectivamente ha resuelto sin problemas, de hecho, se ha emocionado tanto a ver su marcador que ha preguntado ilusionado: “¿Esto es ola?” y se ha animado a hacer la ola él solo antes de tiempo. “¡Espera, espera!”, le ha dicho el presentador. ¡Qué momentazo! No te lo pierdas en el vídeo de arriba.

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