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Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Comienzan a llegar las primeras quejas tras la reformulación de los perfumes

Mientras Digna insiste en volver a la fórmula original, Gabriel continúa negando esta dura realidad.

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Comienzan a llegar las primeras quejas tras la reformulación de los perfumes

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Comienzan a llegar las primeras quejas tras la reformulación de los perfumes

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En el próximo capítulo de Sueños de libertad…

Marisol no dudará en agradecer a Damián su apoyo, pero le pedirá que no le cuente a Pablo nada de lo ocurrido. A su vez, Manuela animará a la joven a retomar el contacto con su familia. ¿Decidirá la joven volver con sus padres?

En otro orden de cosas, tras la marcha de Bianca, Marta se sentirá más segura y recuperará la intimidad con Fina. ¿Podrá la hija de Damián superar este miedo, o volverá a sentir celos de la argentina?

¡Andrés y Valentina también tendrán un acercamiento! La joven, tras hacer las paces con su madre, se dará cuenta de Andrés es un hombre bueno, pero su pasado con Rodrigo seguirá haciendo mella. ¿Volverá a apostar por su relación con el joven o será un adiós definitivo?

Tasio y Paula volverán a encontrarse tras su último beso. El hijo de Damián se disculpará con la joven por lo ocurrido, pero le confesará que es incapaz de olvidarla. La dependienta no dará crédito a estas palabras. ¿Sentirá lo mismo ella o decidirá cortar todo tipo de relación?

Además, Claudia continuará dolida tras su ruptura con Miguel y decidirá pagar sus frustraciones con Paula. Valentina, harta de esta situación, saldrá en su defensa. ¿Podrá la encargada darle una oportunidad a Paula?

Finalmente, las quejas sobre los perfumes no tardarán en llegar. Como no podría ser de otra manera, las clientas comenzarán a notar que han perdido fijación e intensidad, lo que volverá a enfrentar a los De la Reina con Gabriel, que continuará negándolo todo.

¡Descubre las respuestas adelantándote a la emisión de Sueños de libertad con atresplayer!

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