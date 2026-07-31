Taleb Alisalem, saharaui, denuncia que la crisis migratoria en Ceuta responde a una "operación organizada" por Marruecos

La crisis migratoria que se vive en Ceuta sigue centrando el foco informativo. En Espejo Público, el activista saharaui Taleb Alisalem analiza la situación y sostiene que lo que está ocurriendo "no es una cuestión de inmigración, ni de refugiados, ni de personas que huyen de la guerra", sino que, en su opinión, responde a "una operación perfectamente preparada y organizada con un objetivo estratégico y geopolítico por parte del régimen marroquí" de Mohamed VI.

"No es una cuestión de inmigración, sino una operación organizada"

Alisalem asegura que lleva años advirtiendo de este escenario y afirma que lo que ocurre ahora "es solo un capítulo de otros que hemos visto y de otros que, lamentablemente, veremos", si no hay una respuesta contundente por parte de España y de la Unión Europea. El activista recuerda que el Parlamento Europeo ya condenó en 2021 la instrumentalización de los flujos migratorios con fines políticos, aunque considera que aquella resolución no tuvo consecuencias prácticas. Durante la entrevista, también critica la relación diplomática entre España y Marruecos. "Con Marruecos no hay cooperación ni buena relación; hay pequeñas treguas hasta la próxima crisis", afirma. A su juicio, mientras no se adopten medidas firmes, "la situación irá a mucho peor" y podría derivar en un conflicto de mayor dimensión.

El papel de las redes sociales

Uno de los aspectos que destaca es el papel de las redes sociales. Según explica, desde hace semanas circulan vídeos y mensajes en los que jóvenes magrebíes comparten rutas y consejos para cruzar la frontera de forma irregular hacia Ceuta. Además, asegura que dispone de información procedente de fuentes en Marruecos que apuntan a la existencia de personas que animan a los jóvenes a dirigirse a la frontera y les indican los momentos en los que, presuntamente, habría menos vigilancia. Estas afirmaciones corresponden a las declaraciones del activista y no han sido verificadas de manera independiente.

Objetivo: Europa

Alisalem insiste en que la magnitud de la actual crisis supera la registrada en 2021 y sostiene que los objetivos perseguidos por Marruecos "van mucho más allá" de episodios anteriores. En este sentido, plantea diversas hipótesis sobre las motivaciones geopolíticas que, según su análisis, podrían estar detrás de la situación, aunque reconoce que no se conoce con certeza cuál es el objetivo final. Mientras tanto, la presión migratoria sobre Ceuta continúa y el debate político se centra en cómo responder a una crisis que mantiene en alerta a las autoridades españolas y europeas.

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