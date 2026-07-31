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"¡Necesitamos ayuda!", exclama Rocío Gil, ceutí indignada: así vive la ciudad la crisis migratoria

El miedo y la incertidumbre han invadido Ceuta. La desesperación reina en muchos vecinos de Ceuta. Hablamos con Rocío Gil, una ceutí que relata cómo está viviendo la ciudad la llegada masiva de migrantes y denuncia la sensación de inseguridad y desamparo que, asegura, sienten muchos ciudadanos.

Rocío, ceutí desesperada

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Juan Rodríguez
Juan Rodríguez
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Ceuta continúa afrontando las consecuencias de la llegada masiva de migrantes y la tensión sigue siendo palpable en distintos puntos de la ciudad. En este contexto, hablamos con Rocío Gil, una vecina ceutí que explica cómo está viviendo esta situación. Asegura que el miedo se ha apoderado de muchos ciudadanos y afirma que la vida cotidiana se ha visto completamente alterada. Dice que numerosos comercios han optado por cerrar y añade que muchos vecinos evitan salir de sus casas por la sensación de inseguridad.

"Nos sentimos abandonados y desprotegidos"

Rocío asegura que los ceutíes se sienten “desamparados” y “abandonados”. Afirma que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad están desbordados y sostiene que la ciudad necesita una mayor presencia policial. También dice que los vecinos no saben qué puede ocurrir cuando salen a la calle y lamenta que, a su juicio, no se hayan adoptado medidas extraordinarias para hacer frente a la situación.

"Tengo miedo y estoy temblando"

Durante la entrevista, la emoción termina por desbordarla. Entre lágrimas, Rocío cuenta que siente miedo y reconoce que está “temblando”. Se rompe a llorar por la indignación y asegura que vive con angustia lo que está ocurriendo. También afirma que muchas familias tienen temor por la seguridad de sus hijos y asegura que nunca había vivido una situación similar. “Esto hay que vivirlo para entenderlo”, insiste visiblemente afectada.

Reclama una respuesta urgente

La vecina pide una actuación inmediata de las administraciones. Dice que Ceuta necesita más efectivos de Policía Nacional, Guardia Civil y Ejército para garantizar la seguridad. Además, reclama que se tomen medidas urgentes porque, según asegura, los vecinos sienten que están solos ante una situación que considera insostenible y que requiere una respuesta inmediata.

Todo el alegato de Rocío se producía rodeada de decenas de esos en torno a 49.000 inmigrantes que han irrumpido en territorio español. Tanto la periodista Rocío Luque como la ceutí, compartían su incomodidad al sentirse hostigadas por ellos.

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