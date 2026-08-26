"Ceuta va a ser el Stalingrado de Sánchez": García- Margallo acusa al presidente de no defender la soberanía del país

Las críticas a la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez se intensifican en plena crisis migratoria en Ceuta. La falta de respuestas ante la situación que atraviesa la ciudad autónoma se suma, según sus detractores, a otros problemas que afectan al Ejecutivo, como el suministro eléctrico, la red ferroviaria o la gestión de los incendios.

"Este Gobierno es incapaz de garantizar el suministro eléctrico, de que la red ferroviaria funcione, de que los incendios se apaguen... y se empeñan en convertirlo en un problema competencial y no es un problema competencial", ha señalado José Manuel García-Margallo, exministro de exteriores.

Críticas a la ausencia de Sánchez en Ceuta

La periodista Ketty Garat también ha puesto el foco en la agenda del presidente del Gobierno durante las próximas semanas. Según ha explicado, Sánchez pasará los próximos días acompañado de su mujer en Andorra, después de haber permanecido 25 días en La Mareta.

Garat ha señalado que el presidente "no tiene previsto su primer acto hasta el 9 de septiembre", algo que, a su juicio, supone "la guinda a un verano desastroso", especialmente teniendo en cuenta que, según sus palabras, el Gobierno habría tardado 30 días en asumir el control de la crisis migratoria en Ceuta.

"La falta de interés, de pasión por defender la soberanía e integridad de España"

La situación de la ciudad autónoma ha sido precisamente uno de los principales argumentos utilizados para cuestionar la actuación del Ejecutivo. En este sentido, Margallo ha denunciado "la falta de interés, de pasión por defender la soberanía e integridad de España" y "la falta de compasión y empatía con los ciudadanos de Ceuta".

"Es absolutamente incomprensible", ha añadido.

"Sus ministros principales están buscando acomodarse en otros países"

En este contexto, ha lanzado una contundente advertencia sobre el futuro político del presidente: "Ceuta va a ser el Stalingrado de Sánchez, no puede ir más allá y eso lo saben sus ministros".

"Los que quedan se están disputando la sucesión de un partido en derrota"

El análisis también ha puesto el foco en la salida de algunos de los principales dirigentes del Ejecutivo. "Sus ministros principales están buscando acomodo en países extranjeros", ha afirmado, mencionando a Josep Borrell, Nadia Calviño, José Luis Escrivá y Yolanda Díaz, entre otros, y señalando también a Luis Planas.

A su juicio, quienes permanecen en el Gobierno estarían ya inmersos en una disputa por la sucesión de un "partido en derrota", con nombres como el de Óscar Puente entre los posibles sucesores.

"Su desinterés por todo lo que no sea mantenerse en el poder"

Las críticas han ido más allá de la gestión concreta de la crisis. "Esto no es una época de cambios", ha asegurado, antes de considerar que la situación ha permitido conocer "la verdadera naturaleza, el verdadero carácter del personaje".

"Solo se puede estar en el poder si uno tiene una idea de España; una pasión por España".

En su opinión, Sánchez estaría centrado en "mantenerse en el poder e intentar esquivar todos los procedimientos judiciales que le vienen encima".

Finalmente, ha defendido que para gobernar España es necesario tener una fuerte identificación con el país: "Solo se puede estar si uno tiene una idea de España; una pasión por España".

"Si tú no tienes pasión por España, puedes ser director financiero de una multinacional, no gobernar un país", ha concluido.

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