¿Pueden retirarle la custodia a Ana Obregón? Un psicólogo social contesta: "El populismo punitivo no es la solución"

La pequeña Ana Sandra, nacida por gestación subrogada, es la nieta de Ana Obregón y no la hija según ha confirmado la actriz. Desde que estalló la noticia cada detalle ha abierto un debate que ha traspasado fronteras, ideologías y diferentes ámbitos de la sociedad.

Espejo Público ha entrevistado a Mariano Beltrán, psicólogo social, que reivindica un "debate sereno". Concretamente el caso de Ana Obregón "reúne muchas cosas, por una parte el de la gestación subrogada, por otra parte el de la paternidad post morten, y, por otro el de la edad. Es un tema que hace que muchas cosas estén pasando y haya que debatir con más calma" indica Beltrán.

Ana Obregón recurrió a los 68 años a la gestación subrogada, prohibida en España. Ella misma ha explicado que la niña recién nacida es su nieta, puesto que para su concepción se usó el esperma congelado de su hijo Alejandro Lequio García, fallecido a los 27 años, en mayo de 2020 a consecuencia de un cáncer.

Según la ley de reproducción asistida, la fecundación post mortem no podría realizarse pasados 12 meses del fallecimiento del padre y en este caso en concreto han pasado 3 años. Esto sería incluso a pesar de contar con un testamento ológrafo con su consentimiento.

Mariano Beltrán entiende que registrar aquí a la niña puede traerle complicaciones "es un tema difícil porque es madre allí y abuela aquí. Entiendo que tiene que haber algún filtro, yo entiendo que tendrá algún problema porque es una contradicción ser madre y abuela al mismo tiempo. Entiendo que Fiscalía se opondrá a la filiación o algo así".

Preguntado sobre si se podría llegar a retirar la custodia a Ana Obregón, Beltrán apunta que "retirar la custodia de la niña o de un menor es una medida excepcional. Llegar hasta ahí... habría que ver si no puede ejercer el cuidado, si está pasando algo con su sustento... es una medida excepcional. Yo no me atrevería a afirmar que se le puede retirar la custodia" y añade: "El populismo punitivo no es la solución ni para los menores ni para las familias".