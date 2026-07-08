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La advertencia de la Policía Nacional sobre los 'falsos menas': "Suponen un coste muy elevado para el Estado"

Los menas son los menores extranjeros no acompañados a los que se asigna recursos hasta cumplen la mayoría de edad. Ibón Domínguez, portavoz del sindicato policial Jupol, advierte del gran pillaje que existe en este colectivo.

¿Menas o mayores de edad?

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Laura Simón
Laura Simón
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Las siglas 'MENA' agrupan a los menores extranjeros no acompañados que llegan a nuestro país. Estos jóvenes residen en centros del Estado y tienen acceso a servicios como la Sanidad, entre otros, puesto que están contemplados estatalmente. Su presencia genera controversia entre quienes aseguran que son un foco de delincuencia como ha mantenido Vox en muchos de sus discursos.

El portavoz del sindicato policial Jupol Ibón Domínguez señala que en un 70% de los casos los menas tienen más de 18 años. Los falsos menas acceden a la Península de forma ilegal y luego están los conocidos como 'menas Erasmus'. Vienen con sus padres o con un familiar de forma legal con un visado y después permanecen en el país.

En España el único órgano competente en materia de extranjería es la Policía Nacional. Cuando se detecta a estos falsos menas se solicita su repatriación. El colectivo supone un coste anual muy elevado para el Estado, ya que acceden a servicios como la Sanidad.

"Siete de cada 10 menas no son menores de edad"

El portavoz del sindicato judicial Jupol asegura que 7 de cada 10 menas no son menores y se están aprovechando de los recursos públicos, "que son limitados". Cuenta que cuando entra en juego la Policía Nacional y esta persona acude a dependencias policiales rl protocolo consiste en llevarlos al hospital para hacerles una prueba radiológica. Les sorprende que muchas de estas personas no hayan pasado por la Policía cuando se detecta el posible fraude con la edad.

Susanna Griso ha contado que en ocasiones estas pruebas arrojan también resultados negativos. En el caso de su ahijado, llegó a España con 16 años pero las pruebas determinaron que tenía 18 y le pusieron "de patitas en la calle" pese a que él tenía un pasaporte que demostraba que tenía 16 años.

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