El primer positivo en hantavirus español corresponde a un pasajero hombre, con síntomas y que ya se encuentra aislado en la planta 22 del Gómez Ulla

Positivo provisional. Este lunes, Antena 3 informaba en primicia del primer positivo en hantavirus entre los 14 pasajeros españoles del crucero 'MV Hondius'. Los españoles fueron trasladados desde el puerto de Granadillas, Tenerife, al Hospital Militar Gómez Ulla en Madrid. Allí guardan cuarentena desde el domingo.

En las próximas horas se conocerá el resultado de la segunda PCR para confirmar o no el resultado. Por el momento la información transmitida es que se trata de un hombre, que es pasajero y no miembro de la tripulación y cuyo estado de salud es bueno. Si bien cuando se confirmó su positivo se mostraba asintomático, el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla indicó en Noticias de la Mañana de Antena 3 que ha empezado a presentar los primeros síntomas, refiriéndose a febrícula. Entre los 14 ciudadanos españoles, 13 eran pasajeros y 1 miembro de la tripulación. En concreto, cinco personas de Cataluña, tres de Madrid, tres del Principado de Asturias, así como una de Castilla y León, otra de Galicia y otra de la Comunidad Valenciana.

Tal y como estaba previsto en el protocolo, una vez se conoció el positivo este paciente fue informado y trasladado en una capsula de aislamiento a la planta 22 del Gómez Ulla. Esta zona fue construida tras la crisis del ébola y preparada para infecciones graves. Cuenta con grandes medidas de seguridad. Allí va a permanecer bajo vigilancia estrecha y en caso de presentar síntomas recibirá tratamiento inmediato, además de ayuda psicológica. Los otros trece españoles seguirán en aislamiento como estaba previsto y se les repetirá la prueba dentro de siete días.

Padilla, respecto a la posibilidad de que el tiempo de cuarentena varíe, ha indicado que se evaluará en qué momento se considera el día cero de contacto del resto de pasajeros con el crucerista positivo, si bien "en teoría en estos últimos días no debería haberse producido ningún contacto".

Además ha dejado claro que los trabajadores que han participado en la evacuación del positivo no se consideran contacto de esta persona, por las fuertes medidas de seguridad establecidas.