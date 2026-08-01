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Marlaska dice no ser "adivino" para saber si una crisis migratoria como la de Ceuta volverá a repetirse

El ministro del Interior niega desde Ceuta que Marruecos sea una amenaza para España y asegura que no es "adivino" para saber si volverá a repetirse una entrada masiva de migrantes, aunque insiste en que el Gobierno trabaja para evitar que vuelva a ocurrir.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la Delegación del Gobierno de Ceuta.

Marlaska dice no ser "adivino" para saber si una crisis migratoria como la de Ceuta volverá a repetirse | EFE

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Anna Martín
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El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se encuentra en el epicentro de la crisis migratoria, en Ceuta, donde no ha recibido una bienvenida precisamente cálida. El titular de Interior ha sido recibido entre abucheos a su llegada a la ciudad autónoma.

En la rueda de prensa, Marlaska ha comparecido para abordar la situación que se vive en Ceuta y ha tratado de rebajar la tensión al negar que Marruecos suponga una amenaza para la ciudad autónoma o para el resto de España, al que ha definido como un socio "absolutamente fiable".

Asimismo, ha puesto en valor la "impactante" respuesta del Estado y del conjunto de las autoridades e instituciones ante una crisis migratoria también "impactante". Cada parte, ha defendido, ha respondido "garantizando la seguridad de sus respectivos territorios e impidiendo entradas ilegales", también en lo referente al intento de entrada de migrantes en Melilla.

Marlaska no descarta por completo que se repita

Marlaska ha confirmado que el Gobierno trabaja para evitar que una entrada masiva de migrantes vuelva a repetirse, aunque no ha querido descartarlo por completo al asegurar que no es "adivino". En cualquier caso, ha afirmado que el Estado dispone de las herramientas necesarias para hacer frente a una situación similar. "Evidentemente, se trabaja para que esto no vuelva a ocurrir. Tenemos el músculo y los instrumentos necesarios para revertir la situación en un tiempo absolutamente breve, como ha acontecido", ha rematado.

Además, ha desmentido que los servicios secretos del Estado contaran con algún informe que advirtiera de la posibilidad de una crisis migratoria como la registrada. "No, no hay ningún informe al respecto de que una situación como la acontecida el día 30 hubiera podido surgir, evidentemente", ha asegurado.

Niega que los migrantes que entraron en Ceuta puedan regularizarse

Tras responsabilizar de nuevo a las mafias dedicadas al tráfico de personas, ha advertido de que las "conductas de acceso irregular e ilegal a nuestro país no tienen acogida". En referencia a los migrantes que entraron el pasado 30 de julio, ha recordado que "no tienen ninguna opción de regularización", motivo por el que, según ha señalado, "en menos de 24 horas han retornado al origen".

Marlaska ha reiterado que el regreso a Marruecos ha sido fruto "fundamentalmente de la presión legítima del Estado", con el refuerzo de la Policía y del Ejército, aunque ha admitido que otras medidas, como el cierre de comercios y establecimientos, también contribuyeron a incentivar su regreso.

Califica a Italia de "egoísta e irresponsable"

En su intervención, Marlaska también se ha referido a Italia, al refuerzo de sus controles fronterizos y a la suspensión del acuerdo de Schengen. El ministro ha cargado contra esa decisión, que ha calificado de "egoísta e irresponsable", y ha asegurado que responde a "una línea de actuación absolutamente imperdonable".

"Esa falta de los valores de la UE es lo que ha llevado al presidente del Gobierno a solicitar la convocatoria de un Consejo extraordinario", ha afirmado Marlaska, quien ha atribuido la postura de Italia a la "mala fe o la ignorancia".

"Ceuta no forma parte de Schengen y se ha utilizado esto con fines absolutamente políticos", ha explicado el ministro ante los medios de comunicación en la Delegación del Gobierno en la ciudad autónoma.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.

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