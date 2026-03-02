Antena3
Polémica por las palabras de Bill Clinton sobre su relación con Epstein: "Ha sido capaz de mentir a todo un país y a su propia familia"

El expresidente de Estados Unidos es uno más de los peces gordos implicados en el escándalo de los papeles de Jeffrey Epstein. Además el historial de Bill Clinton no es favorable a su credibilidad. La periodista Lorena Vázquez no le otorga ninguna pese a sus explicaciones.

Lorena Vázquez, sobre Bill Clinton y el caso Epstein

Bill Clinton ha hecho una declaración pública después de aparecer en una gran cantidad de fotografías de los archivos de Jeffrey Epstein. Recientemente Hillary Clinton era llamada a declarar por los delitos del fallecido magnate y el escándalo que salpica al expresidente de Estados Unidos, que se quejaba porque no se llamara al actual mandatario, Donald Trump, también involucrado.

Bill asegura que ni cometió ni vio que se cometiera, ya no ningún delito, sino nada equivocado o malo, rechazando lo que ha calificado de interpretaciones de imágenes tomadas hace más de dos décadas en fiestas y eventos privados junto al delincuente sexual que murió en prisión.

La periodista Lorena Vázquez recordaba precisamente el más sórdido episodio del pasado de Bill Clinton, que negó hasta que le resultó imposible seguir haciéndolo, sus relaciones sexuales con la en su día becaria de la Casa Blanca Mónica Lewinsky. Esa 'mancha' en el expediente que no podrá quitarse nunca.

"Le hemos visto asegurando y jurando que no había mantenido ninguna relación con Mónica Lewinsky. Ha sido capaz de mentir a todo un país y a su propia familia. No creo que sea sorpresa de nadie que lo niegue", expresaba con contundencia.

