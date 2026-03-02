El pequeño actor de En tierra lejana conquista dos galardones antes de cumplir ocho años

Kuzey Gezer, el joven intérprete que da vida a Cihan Deniz en En tierra lejana, ha logrado ya dos premios por su trabajo en la ficción turca, incluido el galardón a mejor actor infantil del año en los Golden 61 Awards. Este reconocimiento sitúa al actor como una de las promesas más destacadas del panorama televisivo infantil.

Además de su reciente premio principal, Gezer obtuvo una placa que celebra su esfuerzo, perseverancia y el impacto emocional de su papel, evidenciando que, pese a su corta edad, ha conectado con crítica y público por igual gracias a su corazón puro y su presencia en pantalla.