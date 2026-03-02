Juan Soto Ivars carga contra los actores que protestaron en Los Goya: "Si el PP estuviera en el Gobierno todos hubieran hablado de corrupción"

Las galas de los Premios Goya se han caracterizado siempre por discursos reivindicativos en los que los actores exhiben su lado más solidario y social. A lo largo de los años hemos escuchado el 'no a la guerra', 'no a la especulación inmobiliaria', 'no a la censura'... y en esta edición especialmente 'Palestina libre'.

Los premios cinematográficos de la industria se combinan en los titulares con las arengas de los actores. El periodista y colaborador de Espejo Público Juan Soto Ivars ha analizado esta actitud escribiendo una crítica para la que, reconoce, no le ha hecho falta ver la gala de este año. Bromea diciendo que podría publicar esta misma opinión sin necesidad de ver la gala del próximo año.

"Es una ceremonia del consenso donde se finje que estamos siendo muy reivindicativos"

"El mundo de la cultura está armado de un olfato entrenado, sabe bien lo que tiene que decir y lo que tiene que callar sin que nadie dé una orden", plasmaba en su opinión. A la de Los Goya la define como la ceremonia del consenso "donde se finge que estamos siendo muy reivindicativos y que tenemos muchas aristas cuando somos piedras pulidas de playa".

Para Soto Ivars esta ceremonia no es más que pura disidencia controlada. Ponía el ejemplo de lo que había contado recientemente Leonor Watling explicando que decidió no llevar la chapa de 'Palestina libre' porque se las habían repartido a todos para que se la pusieran de antemano. Igual que se presta el traje o se prestan las joyas para la gala.

"Si el PP estuviera en el Gobierno uno detrás del otro habían hablado de la corrupción"

Destaca además que entre los gritos de 'no a la guerra' o 'no a la violencia' no hubo ninguna reivindicación política. "Me pregunto si el PP estuviera ahora en el Gobierno, todos hubieran hablado de la corrupción. Uno detrás de otro".

El también colaborador del programa Iñako Díaz- Guerra le espetaba que el problema es que los actores protestaban por cosas que él no quería que protestaran. "La gente sube y decide por qué quiere protestar".

"La relación entre el cine y la política ha estado siempre"

Marta Carmona, diputada de Más Madrid, mantiene que es inevitable que haya este tipo de reivindicaciones políticas y que la relación entre el cine y la política ha estado siempre. Cree que hay unos mínimos a la hora de condenar ciertos actos y "no hace falta ser ni de derechas ni de izquierdas para decir que Franco fue un dictador". "Creo que hay gente que está protestando constantemente contra todas las vulneraciones de los derechos humanos".

