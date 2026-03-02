Susana Saborido sufre el calor en Japón y advierte que el próximo viaje será a Maldivas

La crónica del viaje de la familia Sánchez comenzó en Nara, donde el calor fue lo primero en castigarles y obligó a Susana a lamentarse del clima japonés mientras sus hijas jugaban con ciervos locales.

Al final del día, la familia adoptó atuendos tradicionales japoneses, aunque la incomodidad por el calor y la situación alimentó la broma de Susana sobre cambiar de rumbo en futuros viajes hacia un destino más cálido y relajante, específicamente las Maldivas.