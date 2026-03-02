Publicidad
EL CAPITÁN EN JAPÓN
Susana Saborido sufre el calor en Japón y advierte que el próximo viaje será a Maldivas
Susana Saborido ha sufrido el intenso calor y, entre bromas y malestar, ha anunciado que su próximo destino vacacional serán las playas paradisíacas de las Maldivas.
La crónica del viaje de la familia Sánchez comenzó en Nara, donde el calor fue lo primero en castigarles y obligó a Susana a lamentarse del clima japonés mientras sus hijas jugaban con ciervos locales.
Al final del día, la familia adoptó atuendos tradicionales japoneses, aunque la incomodidad por el calor y la situación alimentó la broma de Susana sobre cambiar de rumbo en futuros viajes hacia un destino más cálido y relajante, específicamente las Maldivas.