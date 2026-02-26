Hillary Clinton niega ante el Congreso conocer a Jeffrey Epstein y acusa al comité de citarla para "encubrir" las actividades de Trump

La exsecretaria de Estado y exprimera dama de Estados Unidos,Hillary Clinton, ha negado ante un comité del Congreso haber conocido en persona a Jeffrey Epstein, o haber tenido conocimiento de los delitos que este cometió. Clinton comparece a puerta cerrada desde Nueva York ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, y ha piublicado en redes sociales el discurso inicial que pronunció durante el interrogatorio.

La esposa del expresidente Bill Clinton, citado también a declarar el viernes, acusó al comité, controlado por los republicanos, de haberla citado para "distraer la atención" y "encubrir" las actividades del presidente, Donald Trump, quien tuvo relación con Epstein. "No recuerdo haberme encontrado nunca con el señor Epstein. Nunca volé en su avión ni visité su isla, sus casas ni sus oficinas. No tengo nada que añadir", resaltó. La exsecretaria de Estado subrayó que "no tenía ni idea sobre las actividades criminales" del magnate financiero, fallecido en prisión en 2019: "Como cualquier persona decente, me horrorizó cuando conocí sus crímenes".

Clinton definió el caso Epstein como una tragedia y un escándalo que se debe investigar de manera exhaustiva, pero denunció que el comité no ha citado a los verdaderos implicados. El interrogatorio, que se lleva a cabo a puerta cerrada en Chappaqua (Nueva York), tiene lugar un día antes de que el expresidente comparezca también en el mismo sitio.

Aunque en un primer momento los Clinton se negaron a testificar ante el Congreso, la amenaza de ser acusados de desacato es lo que los llevó a aceptar la comparecencia para explicar sus relaciones con Epstein. Desde entonces, los Clinton han pedido que su testimonio se haga público porque no tienen nada que esconder.

Los viajes de Bill Clinton

Bill Clinton reconoce haber realizado varios viajes a principios del 2000 en el avión privado de Epstein por motivos filantrópicos, pero niega ser conocedor de los delitos del magnate. Por su parte, Hillary Clinton afirma que no conoció a Epstein, pero reconoce haber coincidido en varias ocasiones con su cómplice Ghislaine Maxwell, condenada a 20 años de prisión, en eventos de la Fundación Clinton.

Tanto Bill Clinton como el presidente Donald Trump, ambos de 79 años, aparecen de en los documentos gubernamentales difundidos más recientemente en relación con Epstein, pero cada uno ha afirmado que rompió lazos con el financiero antes de su condena en 2008 en Florida como delincuente sexual.