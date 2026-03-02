Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Cultura

Michael Jackson

Cuatro hermanos demandan a Michael Jackson por abuso sexual: "Fue un depredador infantil en serie"

La querella, presentada en un tribunal federal de Los Ángeles, acusa al cantante fallecido de abusos sistemáticos durante más de una década. Los herederos del artista rechazan las acusaciones y las califican de intento de extorsión.

Michael Jackson

Michael JacksonGetty Images

Publicidad

Paula V. Sisó
Publicado:

Cuatro miembros de la familia Cascio —Edward Cascio, Dominic Cascio, Marie‑Nicole Cascio y Aldo Cascio— han presentado una demanda federal en Los Ángeles contra el patrimonio de Michael Jackson, al que acusan de tráfico sexual infantil y abusos reiterados cuando eran menores.

Según la demanda, registrada el 27 de febrero de 2026 y firmada por el abogado Howard King, los hermanos sostienen que el artista fue "un depredador sexual infantil en serie" que durante más de diez años los habría drogado, violado y agredido sexualmente. Afirman que algunos de los supuestos abusos comenzaron cuando tenían entre siete y ocho años.

El escrito judicial describe con detalle episodios que, según los demandantes, ocurrieron en múltiples lugares vinculados al cantante, entre ellos el Neverland Ranch, así como durante giras internacionales y estancias en propiedades de celebridades como Elizabeth Taylor en Suiza y Elton John en el Reino Unido. También mencionan supuestos hechos en Nueva York, Florida, Francia, Sudáfrica y Baréin.

En su relato, los hermanos aseguran que Jackson utilizó su fama y su entorno profesional para aislarlos de otros adultos, suministrarles alcohol y drogas, exponerlos a material pornográfico y abusar de ellos de forma individual. Reclaman daños compensatorios y punitivos.

Conflicto previo y acuerdo de 2020

La demanda se enmarca en un conflicto anterior entre la familia Cascio y los herederos del artista. En 2020 ambas partes firmaron un acuerdo económico que ahora los demandantes califican de ilegal y destinado a silenciar a presuntas víctimas.

En enero de 2026, los hermanos comparecieron ante un tribunal de Beverly Hills para intentar anular ese pacto. El juez fijó una audiencia de seguimiento para el 5 de marzo, una fecha que podría resultar clave para determinar si el caso continúa en la vía judicial ordinaria o se deriva a arbitraje confidencial.

Los Cascio sostienen que decidieron hablar públicamente tras el impacto del documental Leaving Neverland, emitido en 2019, pese a que durante años defendieron al cantante, incluso en el juicio penal de 2005 en el que fue absuelto.

El patrimonio de Jackson ha rechazado categóricamente las acusaciones. Su abogado, Martin Singer, calificó la demanda de "maniobra desesperada" para obtener dinero y la vinculó a una supuesta reclamación extorsiva previa por parte de otro miembro de la familia.

Según la defensa, los Cascio defendieron durante décadas la inocencia del artista y ahora buscan "cientos de millones de dólares". Los herederos insisten en que las acusaciones carecen de fundamento.

Situación procesal

Por el momento, el tribunal federal ha admitido la demanda, pero no existe ningún pronunciamiento sobre el fondo del asunto. Todo depende de las decisiones que puedan adoptarse tras la audiencia prevista para el 5 de marzo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

José Ramón Soroiz gana el Goya 2026 a Mejor Actor Protagonista por 'Maspalomas'

José Ramón Soroiz gana el Goya 2026 a Mejor Actor

Publicidad

Cultura

Michael Jackson

Cuatro hermanos demandan a Michael Jackson por abuso sexual: "Fue un depredador infantil en serie"

Diseño "hecho en España" para la alfombra roja

Diseño "hecho en España" para la alfombra roja

Alauda Ruiz de Azúa triunfa en los Goya: se lleva el premio a Mejor Dirección por 'Los domingos'

Alauda Ruiz de Azúa triunfa en los Goya: se lleva el premio a Mejor Dirección por 'Los domingos'

Mejor actor y actriz revelación para Mirian Garlo y Antonio Fernández
PREMIOS GOYA

Mejor actor y actriz revelación para Mirian Garlo y Antonio Fernández

'Los domingos' triunfa en los Goya y se alza con el premio a Mejor Película
PREMIOS GOYA

'Los domingos' triunfa en los Goya y se alza con el premio a Mejor Película

Patricia López Arnaiz
Premios Goya

Patricia López Arnaiz gana el Premio Goya a Mejor Actriz Protagonista 2026 por 'Los domingos'

Es el segundo Goya para la actriz vasca, que ya recibió el galardón como protagonista por la cinta 'Ane' en 2021.

Susan Sarandon llama a la compasión y condena la violencia al recibir el Goya Internacional y Gonzalo Suárez, Goya de Honor, reivindica el cine para "soñar despierto"
La Goya

Susan Sarandon llama a la compasión y condena la violencia al recibir el Goya Internacional y Gonzalo Suárez, Goya de Honor, reivindica el cine para "soñar despierto"

La actriz defendió la esperanza en tiempos difíciles, elogió la "lucidez moral" de España sobre Gaza y recibió una ovación en la gala celebrada en Barcelona. Gonzalo Suárez el veterano actor de 91 años utilizó un cuento para decir que "dios nos premia sueños y nos castiga con la realidad"

José Ramón Soroiz gana el Goya 2026 a Mejor Actor

José Ramón Soroiz gana el Goya 2026 a Mejor Actor Protagonista por 'Maspalomas'

Karla Sofía Gascón en el photocall de la 40ª edición de los Premios Goya de Cine en Barcelona.

Karla Sofía Gascón se descalza en la alfombra roja de los Goya tras romper su tacón

Fotografía de familia de los galardonados en los Premios Goya

'Los domingos', gran triunfadora en unos Premios Goya en los que 'Sirat' se hace con seis premios técnicos

Publicidad