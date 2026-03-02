Cuatro hermanos demandan a Michael Jackson por abuso sexual: "Fue un depredador infantil en serie"

Cuatro miembros de la familia Cascio —Edward Cascio, Dominic Cascio, Marie‑Nicole Cascio y Aldo Cascio— han presentado una demanda federal en Los Ángeles contra el patrimonio de Michael Jackson, al que acusan de tráfico sexual infantil y abusos reiterados cuando eran menores.

Según la demanda, registrada el 27 de febrero de 2026 y firmada por el abogado Howard King, los hermanos sostienen que el artista fue "un depredador sexual infantil en serie" que durante más de diez años los habría drogado, violado y agredido sexualmente. Afirman que algunos de los supuestos abusos comenzaron cuando tenían entre siete y ocho años.

El escrito judicial describe con detalle episodios que, según los demandantes, ocurrieron en múltiples lugares vinculados al cantante, entre ellos el Neverland Ranch, así como durante giras internacionales y estancias en propiedades de celebridades como Elizabeth Taylor en Suiza y Elton John en el Reino Unido. También mencionan supuestos hechos en Nueva York, Florida, Francia, Sudáfrica y Baréin.

En su relato, los hermanos aseguran que Jackson utilizó su fama y su entorno profesional para aislarlos de otros adultos, suministrarles alcohol y drogas, exponerlos a material pornográfico y abusar de ellos de forma individual. Reclaman daños compensatorios y punitivos.

Conflicto previo y acuerdo de 2020

La demanda se enmarca en un conflicto anterior entre la familia Cascio y los herederos del artista. En 2020 ambas partes firmaron un acuerdo económico que ahora los demandantes califican de ilegal y destinado a silenciar a presuntas víctimas.

En enero de 2026, los hermanos comparecieron ante un tribunal de Beverly Hills para intentar anular ese pacto. El juez fijó una audiencia de seguimiento para el 5 de marzo, una fecha que podría resultar clave para determinar si el caso continúa en la vía judicial ordinaria o se deriva a arbitraje confidencial.

Los Cascio sostienen que decidieron hablar públicamente tras el impacto del documental Leaving Neverland, emitido en 2019, pese a que durante años defendieron al cantante, incluso en el juicio penal de 2005 en el que fue absuelto.

El patrimonio de Jackson ha rechazado categóricamente las acusaciones. Su abogado, Martin Singer, calificó la demanda de "maniobra desesperada" para obtener dinero y la vinculó a una supuesta reclamación extorsiva previa por parte de otro miembro de la familia.

Según la defensa, los Cascio defendieron durante décadas la inocencia del artista y ahora buscan "cientos de millones de dólares". Los herederos insisten en que las acusaciones carecen de fundamento.

Situación procesal

Por el momento, el tribunal federal ha admitido la demanda, pero no existe ningún pronunciamiento sobre el fondo del asunto. Todo depende de las decisiones que puedan adoptarse tras la audiencia prevista para el 5 de marzo.

